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    • Ekonomi
    • 02.02.2022 08:34
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    • 02.02.2022 08:34
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    Erdoğan imzaladı! Kentsel dönüşüm için devletin sağlayacağı faiz desteğinde limitler değişti

    Riskli yapı olarak tespit edilen konut veya iş yerlerine verilecek olan faiz destekli kredilerde, kredi tutarları değişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre limitler artırıldı.

    Erdoğan imzaladı! Faiz desteğinde limitler değişti

    Kentsel dönüşümde devletin sağlayacağı desteğe esas parasal limitler artırıldı. Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

    Faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin TL'den 160 bin TL'ye, konut yapım ve işyeri yapım kredileri için 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.

    Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarının 1 milyon TL olan limiti 2 milyon TL'ye çıkarıldı.

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