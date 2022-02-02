SON DAKİKA: İndirim oyununa son! Ticaret Bakanlığı olaya el attı

Türkiye'de 'Dev indirim', 'Büyük indirim', 'İndirdik' başlıkları altında yapılan sözde indirimlere son verecek hamle Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Son yıllarda adeta bir pazarlama taktiği halini alan sözde indirimler vatandaşların tepkisine neden olurken bu şikâyetleri dikkate alan bakanlık, sözde indirimlere yeni düzenlemelerle son verecek. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde tüketiciyi koruyan düzenlemeleri devreye alan bakanlık, vatandaşın da aldatılmasının önüne geçecek. Düzenleme 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.
EN DÜŞÜK FİYAT BAZ ALINACAK
Düzenlemeyle 'reklamlarda' ibaresinden sonra gelmek üzere 'indirimden önceki fiyat' ibaresi eklendi. Böylece bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Örneğin, bir ürünün fiyatı 100 TL iken firmalar bunu 150 liraya çıkarıp, 'Yüzde 50 indirim' başlığıyla 75 TL'ye satışa sunuyordu.
Yeni düzenlemeyle artık o ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı baz alınacak. Eğer bu ürünün en düşük fiyatı 100 TL ise ve bu ürün 75 TL'ye düşüyorsa, ürüne yapılan indirim oranı yüzde 50 değil, yüzde 25 olarak belirtilecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda ise indirimin miktarı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Mal ve hizmetin bağlı kredi ile satışa sunulduğu reklamlarda faiz oranı, tüketiciye toplam maliyetin aylık ve yıllık yüzde değeri, kredi vadesi, geri ödeme koşulları açıkça gösterilecek.