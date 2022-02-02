Vatandaşı havalara uçuracak iddia Fiat ve Renault'tan geldi! Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar! Clio 100.000 TL düşecek

Vatandaşları oldukça mutlu edecek bir iddia gündeme bomba gibi oturdu. Otomobil fiyatlarının baya artmasından sonra Fiat ve Renault'tan yeni bir hamle gelebilir. Ocak 2022 itibari ile gelen ÖTV indirimi ile sıfır otomobil fiyatlarında belli oranda indirime gidildi. Fakat her ne kadar ÖTV indirimi ile fiyatlar indirilmiş olsa da şu an amacıyla durumu hazırda sıfır otomobil piyasasında 250 bin TL – 300 bin TL arasında otomobil bulmak olabildiğince zor. Tam da bu noktada sıfır otomobil alacakları heyecanlandıracak iddia Fiat üzerinden meydana atıldı. İddialara göre Fiat Türkiye amacıyla yeni bir donanım oranına geçmeyi planlıyor. Bu donanım düzeyi yardımıyla fiyatlar biraz daha düşebilir.
150 BİN TL'YE SIFIR CLİO
Fiat'ın sonrasında benzer bir iddia Renault amacıyla de meydana atıldı. İddialara göre Renault da Fiat aynısı bir strateji üstünde çalışıyor. Bu stratejinin ne derece işe yarayacağı ise şuandan merak hususu olmuş durumda. İddialara göre; Renault, Türkiye ve aynısı ülkelere özel boş bir Clio üretecek. Bu Clio'nun durumu hazırda satışta olan Clio ile tek benzerliği dış manzarası olacak. Mesela bluetooth destekli bir radyonun yerini, düz bir radyo alacak. Bu radyonun tek özelliği ise FM bantlarını çalmak olacak.
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Hem de aynaların manuel çubuklu ve camların da çevirmeli olarak açılması alternatifler arasında. Hava yastığı doğrultusunda da birtakım kısıtlamalar olacağı iddialar arasında. Tabi ki bu kadar kısıtlama fiyat etiketine olumlu bir şekilde yansıyacak. Türkiye'de bu otomobilin vergiler dahil 150 bin TL düzeyinde bir fiyattan satılacağı öne sürülüyor.