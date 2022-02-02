Vatandaşı havalara uçuracak iddia Fiat ve Renault'tan geldi! Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar! Clio 100.000 TL düşecek

Vatandaşları oldukça mutlu edecek bir iddia gündeme bomba gibi oturdu. Otomobil fiyatlarının baya artmasından sonra Fiat ve Renault'tan yeni bir hamle gelebilir. Ocak 2022 itibari ile gelen ÖTV indirimi ile sıfır otomobil fiyatlarında belli oranda indirime gidildi. Fakat her ne kadar ÖTV indirimi ile fiyatlar indirilmiş olsa da şu an amacıyla durumu hazırda sıfır otomobil piyasasında 250 bin TL – 300 bin TL arasında otomobil bulmak olabildiğince zor. Tam da bu noktada sıfır otomobil alacakları heyecanlandıracak iddia Fiat üzerinden meydana atıldı. İddialara göre Fiat Türkiye amacıyla yeni bir donanım oranına geçmeyi planlıyor. Bu donanım düzeyi yardımıyla fiyatlar biraz daha düşebilir.