Gözler oradaydı! Belli oldu! Sıfır km otomobiller ÖTV'siz ve MTV olmadan satılıyor! 450.000 TL'ye kadar vergi istisnası var

Engelli otomobil alımını ilk defa duyacaklar ya da çeşitli bilgiye sahip olmayanlar, bu içerikte lüzumlu bütün verileri elde edebilirler. Engelli otomobil alımı ne demek ya da engelli otomobil alımı hangi şartlarda gerçekleştiriliyor gelin inceleyelim. Otomobil fiyatlarında artış yaşandı. Yeni modellerin satışa çıkmasıyla eş güdümlü fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti. Bu fiyat artışları Engelli vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Yüzde 90 ve üstünde engeli olanlar ÖTV'siz ve MTV'siz olarak vasıta satın alabiliyor. Fakat burada da bir sınır belirleniyor. 2021 senesinde 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 2022 senesi ile eş güdümlü 450 bin 500 liraya yükseldi.
2022 YILI ENGELLİ ARAÇ ALIMI NE DEMEKTİR?
Türkiye'de engelli raporu olan bireyler, özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf olarak araba satın alabilmelerine engelli araba alımı denir. Engellilerin hayatlarında basitlik sağlanması hedefiyle oluşturulan indirimler, %40 üzeri ve %90 üzeri engellilik hallerine göre 2 değişik şekilde uygulanır. %90 engelli raporu ile alınan arabalar, engelli vatandaşın yakınlarının yararlanabileceği indirimleri kapsarken, %40 engelli raporu ile alınan arabalar, engellinin kendi kullanacağı arabalar olarak sınıflandırılır.
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ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİL LİSTESİ: FIAT GRUBU
Fiat Egea Sedan ailesinin tamamı ÖTV'siz olarak alınabiliyor. Yeni Egea Cross'un yalnızca Lounge paketi haricindeki tamamı gene ÖTV'siz alınabiliyor. Egea Hacthback'te de Lounge paket hariç tamamı ÖTV'den muaf tutuluyor. Egea Station Wagon'da da 1.6 Multijet dizel motora sahip Lounge paket dışındakiler ÖTV'siz alınabiliyor.