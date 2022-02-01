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    • Ekonomi
    • 02.02.2022 08:40
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    • 02.02.2022 08:40
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    Gözler oradaydı! Belli oldu! Sıfır km otomobiller ÖTV'siz ve MTV olmadan satılıyor! 450.000 TL'ye kadar vergi istisnası var

    Sıfır arabalar MTV ve ÖTV'siz olarak satılıyor. 2022 senesinde satış fiyatı sınırı 450 bin 500 lira olarak belirlendi. Vergi istisnası sunuluyor. Devlet engelli ve malul vatandaşlara detaylı destek ve muafiyetlerle basitlik sağlıyor. Bunlardan biri de vergi istisnası. Yeni vasıta alacak olan engellilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) kapsamında muafiyet olanağı sunuluyor. Peki bu haktan kimler yararlanır? Başvuru nasıl yapılır? Üzerine otomobiller alınan engelli vatandaşın engelli sürücü belgesi alması lazım olur mi? Araçlar kaç senede bir değiştirilebilir? İşte bütün detaylar...

    ÖTV ve MTV olmadan satılıyor! 450.000 TL’ye kadar vergi yok

    Engelli otomobil alımını ilk defa duyacaklar ya da çeşitli bilgiye sahip olmayanlar, bu içerikte lüzumlu bütün verileri elde edebilirler. Engelli otomobil alımı ne demek ya da engelli otomobil alımı hangi şartlarda gerçekleştiriliyor gelin inceleyelim. Otomobil fiyatlarında artış yaşandı. Yeni modellerin satışa çıkmasıyla eş güdümlü fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti. Bu fiyat artışları Engelli vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Yüzde 90 ve üstünde engeli olanlar ÖTV'siz ve MTV'siz olarak vasıta satın alabiliyor. Fakat burada da bir sınır belirleniyor. 2021 senesinde 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 2022 senesi ile eş güdümlü 450 bin 500 liraya yükseldi.

    2022 YILI ENGELLİ ARAÇ ALIMI NE DEMEKTİR?

    Türkiye'de engelli raporu olan bireyler, özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf olarak araba satın alabilmelerine engelli araba alımı denir. Engellilerin hayatlarında basitlik sağlanması hedefiyle oluşturulan indirimler, %40 üzeri ve %90 üzeri engellilik hallerine göre 2 değişik şekilde uygulanır. %90 engelli raporu ile alınan arabalar, engelli vatandaşın yakınlarının yararlanabileceği indirimleri kapsarken, %40 engelli raporu ile alınan arabalar, engellinin kendi kullanacağı arabalar olarak sınıflandırılır.

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    ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİL LİSTESİ: FIAT GRUBU

    Fiat Egea Sedan ailesinin tamamı ÖTV'siz olarak alınabiliyor. Yeni Egea Cross'un yalnızca Lounge paketi haricindeki tamamı gene ÖTV'siz alınabiliyor. Egea Hacthback'te de Lounge paket hariç tamamı ÖTV'den muaf tutuluyor. Egea Station Wagon'da da 1.6 Multijet dizel motora sahip Lounge paket dışındakiler ÖTV'siz alınabiliyor.

        KIA

        KIA'da ise Picanto, Rio modellerinin tamamı ÖTV'siz alınırken Stonic modelinin de Elegance Konfor ve Prestige paketleri haricindekiler ÖTV'siz alınıyor.

        DACIA

        Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in bütün donanımları, Duster'ın Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4X2, Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4, Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 donanım paketleri de ÖTV'siz alınıyor. Lodgy'nin tek paketi olan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull de ÖTV'si alınabiliyor

        RENAULT

        Renault'un bütün Clio modelleri ÖTV'siz alınabiliyor. Yeni Taliant'ın da bütün modelleri ÖTV'den muaf tutuluyor. Bunun dışında Megane Sedan'ın JOY 1.3 TCe, Joy Comfort 1.3 TCe, Joy 1.3 TCe otomatik olan modelleri de ÖTV'siz alınıyor.

            TOYOTA

            Toyota'da ise Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision MDS ve Dream manuel vitese ÖTV'siz sahip olunuyor. Yine Toyota Yaris 1.0 Vision modeli de ÖTV'siz alınıyor.

            HYUNDAI

            Hyundai i10, i20'nin bütün sürümleri ÖTV'siz alınıyor. Bununla eş güdümlü Elantra'nın 1.6 MPI 123 PS Style manuel vites, Bayon'un 1.4 MPI 100 PS Jump, Style, Elite, 1.0 T-GDI 100 PS Style paketleri de ÖTV'siz alınıyor. Kona'da ise yalnızca 1.0 T-GDI 120 PS Style modeli ÖTV'den muaf durumda.

            PEUGEOT

            Peugeot 208'in Active, Prime, Prime otomatik vites, Prime Selection otomatik vites modelleri ÖTV'den muaf.

                CITROEN

                Citroen C-Elysee ve C3'ün bütün modelleri ÖTV'den muaf durumda.

                HONDA

                Honda'da yalnızca City modeli ÖTV'den muaf tutuluyor.

                MITSUBISHI

                Mitsubishi'de yalnızca Space Star'ın bütün modelleri ÖTV'den muaf olarak alınabiliyor.

                SEAT

                Seat Ibiza'nın iki adet olan donanımı da ÖTV'siz alınabiliyor.

                OPEL

                Opel Corsa'nın 1.2 Elegance, Edition otomatik vites olan donanımları ÖTV'siz alınıyor. Crossland'ın ise yalnızca 1.2 Essential manuel vitesi ÖTV'den muaf tutuluyor.

                SUZUKI

                Suzuki'nin Swift Hibrit modellerinin tamamı ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

                    %40 ENGELLİ ARAÇ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

                    Ana şartlar yukarıda belirtildiği gibidir fakat en az %40 ve en çok %89 engelli diliminde bulunuyorsanız aşağıda bildirdiğimiz şartlara da uyum sağlamanız gereklidir.

                    %40 engelli vasıta alım şartları:

                    Sıfır alınacak olan aracın kesinlikle engelli vatandaşın üstüne yapılmalıdır

                    Engelli sürücünün H sürücü belgesine sahip olması gereklidir. (Ehliyetinde özel tertibatlı engelli aracı kullanabilir ibaresinin yer alması da aranan koşullar arasındadır.)

                    Engelli aracının, engelli vatandaşın engelli haline göre özel olarak tasarım edilmesi gerekmektedir.

                    Kesinlikle özel olarak tertibat edilmiş olan engelli otomobil diğer bir kişiye sürmek hedefli olarak dahi verilemez.

                    %40 engelli bireyin uzuv kaybının olması gerekir.

                    %40 ile %89 arasında engelli olan vatandaşlar amacıyla engelli ÖTV %26.3 yapılır iken KDV ise %15.24 olarak uygulanmaktadır.

                    %90 ENGELLİ ARAÇ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

                    %90 ve üzeri engelli amacıyla şartlar biraz daha farklıdır. Şayet %90 ve üzeri engelli bir yakına sahipseniz sıfır otomobil alırken, alınacak aracı kendi üzerinize alabilirsiniz. Kanun sizi engelli yakını şoförü olarak tanıyacağı amacıyla hem ÖTV hem de KDV indirimden yararlanarak sıfır vasıta satın alabilirsiniz. Üstelik %90 ve üzeri amacıyla ÖTV indirimi çok ama çok daha çoktur. Ana şartlar yukarıda belirtildiği gibidir fakat %90 ve üzeri engel yüzdesine sahipseniz ekstra şartları sağlıyor olmanız gereklidir.

                    %90 ve üstünde engelli raporuna sahip olduğunu gösteren sağlık raporu gereklidir.

                    Ağır engelli teşkil ettiği amacıyla rastgele bir sürücü belgesi istenmez.

                    Mutlaka vasıta satış işlemleri esnasında aracı, engelli yerine kim satın alacak ise trafik tescilde vurgulanması gereklidir.

                    Aracı engelli yerine satın alacak bireyin ehliyetli olması gerekmektedir.

                    Vasi tayini istenilmektedir.

                    Buna göre %90 yada üstü bir engelli üstünden alacağınız sıfır otomobil amacıyla %0 olarak ÖTV ödersiniz. KDV indirimi ise gene %40 ile 89 arası engelli raporlu ile aynı olup %15.24 civarındadır.

                    ENGELLİ ARAÇ ALIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

                    Engelli kişilerin otomobil alımında lüzumlu olan belgeler, yeni bir vasıta sahibi olmak isteyen çoğu engelli vatandaşı ve ailelerini yakından ilgilendirmektedir. Söz hususu belgelerin tamamlanması durumunda engelli olan vatandaşlar özel tüketim vergisi (ÖTV) ödemeden vasıta sahibi olabilirler. Tabi bu belirli şartlar ve evraklar dahilinde gerçekleşmektedir. Şartları daha evvel eş güdümlü inceledik. Şimdi sıra engelli otomobil alımı amacıyla lüzumlu evraklar listesinde.

                    Engelli otomobil alımı amacıyla lüzumlu evraklar 2022 senesi amacıyla şu şekilde sıralanabilir:

                    Engelli vatandaşın aldığı engelli raporu.
                    Engelli vatandaşın raporda belirti edilen engel derecesi belgesi.
                    Engelli vatandaş alıncak olan aracı kendisi kullanacak ise H katagorisi ehliyet sahibi olmalıdır.
                    Tüm bu evraklara ek olarak vergi dairesi doğrultusundan alınan ÖTV ödeme belgesi.
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                    Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Belli oldu! Sıfır km otomobiller ÖTV'siz ve MTV olmadan satılıyor! 450.000 TL'ye kadar vergi istisnası var
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