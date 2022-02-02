Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Yeni bir yılın ilk ayını geride bırakmış bulunuyoruz. Ülkemizin kalkınması için verdiğimiz mücadeleye bu yıl da devam edeceğiz. 2022'de bizi daha çetin şartlar bekliyor. 2022 yılı için küresel büyüme tahminleri 50 baz puan aşağı yönlü güncellenmiştir.

Salgının en ağır şartlarındaki dahi verdiği sözleri tutan ihracatçılarımız güvenilir iş ortağı olduklarını ispatlamışlardır. Yabancılar önemli yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmaktadır. Hükümetimiz de destek vermek için gereken tüm adımları atmaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye 225,4 milyar Dolar Ihracat yaparak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştı.