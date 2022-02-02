TEFE TÜFE TÜİK enflasyon açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranı için geri sayım sona eriyor. Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası 2022 Ocak ayı enflasyon tahmini geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olan, kira artış oranı gibi rakamları etkileyen enflasyon oranı ile TEFE TÜFE verileri TÜİK tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Peki, Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon açıklaması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!