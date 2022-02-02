TEFE TÜFE TÜİK enflasyon açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranı için geri sayım sona eriyor. Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası 2022 Ocak ayı enflasyon tahmini geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olan, kira artış oranı gibi rakamları etkileyen enflasyon oranı ile TEFE TÜFE verileri TÜİK tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Peki, Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon açıklaması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları 3 Şubat 2022 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak.
3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da duyurulacak veriler ocak ayı enflasyonunu gösterecek. Açıklamada aylık ve yıllık enflasyon verileri paylaşılacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09 OLDU
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.