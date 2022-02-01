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    • Ekonomi
    • 02.02.2022 06:34
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    • 02.02.2022 06:37
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    2 Şubat gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik kaç TL’den alıcı buluyor?

    Hafta ortasında sabah saatlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasında altın piyasası yer alıyor. Yatırım ya da hediye amaçlı fark etmeksizin her gün piyasalardaki son durum merak ediliyor ve altının düşüyor mu yoksa yükseliyor mu olduğu öğrenilmek isteniyor. Tüm illerden vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik kaç TL’den alıcı buluyor sorusuna yanıt arıyor. Peki 2 Şubat gram altın fiyatı ne kadar? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    2 Şubat gram altın fiyatı ne kadar?

    Ekonomi gündeminde her gün merakla takip edilen konulardan biri altın piyasası oluyor. Her sabah uyandığında arama motorları üzerinden araştırmalara başlayan vatandaşlar 2 Şubat Çarşamba günü çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik kaç TL öğrenmek istiyor. Birikimlerini altın üzerinden yapanlar ya da düğün, nişan nedeniyle hediye almak isteyenlerin merak ettiği 2 Şubat gram altın fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.

    2 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 775,31

    Gram altın satış: 775,41

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.254,00

    Çeyrek altın satış: 1.278,00

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 2.516,00

        Yarım altın satış: 2.556,00

        ALTIN (ONS)

        Altın (ONS) alış: 1.797,33

        Altın (ONS) satış: 1.797,70

        TAM ALTIN

        Tam altın alış: 4.981,86

        Tam altın satış: 5.080,82

        CUMHURİYET ALTINI

        Cumhuriyet altını alış: 5.163,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.241,00

        14 AYAR BİLEZİK

        14 ayar bilezik alış: 422,15

        14 ayar bilezik satış: 511,04

        22 AYAR BİLEZİK

        22 ayar bilezik alış: 701,26

        22 ayar bilezik satış: 724,10

            Altının onsu 1.803,55 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.803,55 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,16 kazanımla 780 bin 500 liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3576 lira, satışta 13,4111 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3921 lira, satışta 13,4458 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,17'den, bileşik getirisi de yüzde 21,19'dan gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3504, dolar/yen paritesi de 114,83 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,33 düşüşle 88,95 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi 2 Şubat gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik kaç TL’den alıcı buluyor?
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