2 Şubat gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik kaç TL’den alıcı buluyor?

Ekonomi gündeminde her gün merakla takip edilen konulardan biri altın piyasası oluyor. Her sabah uyandığında arama motorları üzerinden araştırmalara başlayan vatandaşlar 2 Şubat Çarşamba günü çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 14 ve 22 ayar bilezik kaç TL öğrenmek istiyor. Birikimlerini altın üzerinden yapanlar ya da düğün, nişan nedeniyle hediye almak isteyenlerin merak ettiği 2 Şubat gram altın fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
2 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 775,31
Gram altın satış: 775,41
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.254,00
Çeyrek altın satış: 1.278,00