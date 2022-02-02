Fazla ödenen sigorta primi geri alınabilir mi? Milyonları ilgilendiriyor! SSK, SGK, Bağ-Kur primleri...

Çalışanlar herkesin hayali rahat bir emeklilik yaşamı sürebilmek. Bunun yanında "Nasıl erken emekli olabilirim?" sorusu da en çok merak edilenler arasında. Staj süresinin emekliliğe etki edip etmediği ya da fazla yatan sigorta primlerinin geri alınıp alınamayacağı da merak ediliyor. Hürriyet'in haberine göre staj sigorta başlangıcı emekliliğe etki etmiyor. İşte detaylar...
Soru: 2003 SGK girişliyim. Ancak lise döneminde 1995 ve 1996 tarihlerinde birer ay staj yaptım. Bu stajlar sigorta başlangıcı sayılıp emeklilik tarihim öne çekilebilir mi? Serdar G.
Cevap: Emeklilik için ilk sigortalı olduğunuz tarih önemli. Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Bu durumda emeklilik için 2003 yılı ilk sigorta başlangıcı sayılacak.
PRİM İADESİ ALAMAZSINIZ
Soru: 1980 doğumluyum. 4/A sigorta girişim 2001 ve 2012'de 4/B ye geçtim. SSK merkezine dilekçe verdim ve gereken prim gün sayısı 5400 olduğu halde 5700 gün ödeme yapıldığı tespit edildi. Fazladan ödenmiş olan primlerimi geri almam mümkün müdür? Naz Ö.
Cevap: Birden fazla sigortalı işte çalışanların ya da maaşı yüksek olan kişilerin tavan ücreti aşılması durumunda prim iadesi hakkı bulunur. Konu emekli aylığı ise emekli maaşı gereken prim gün üzerinden değil, mevcut prim günleri üzerinden hesaplanır. Bu durumda prim iadesi alamazsınız.