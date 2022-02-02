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    • Ekonomi
    • 02.02.2022 09:01
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    • 02.02.2022 09:10
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    Fazla ödenen sigorta primi geri alınabilir mi? Milyonları ilgilendiriyor! SSK, SGK, Bağ-Kur primleri...

    Son dakika haberi... Çalışan herkes emeklilik döneminde ilgili gelişmeleri merak ediyor. Ne zaman emekli olunacağı ve erken emekliliğin mümkün olup olmadığı ile ilgili sorular sıkça soruluyor. Bunların başında staj dönemi sigortasının emekliliğe etki edip etmediği geliyor. Peki staj emeklilik süresinden sayılıyor mu? SSK'ya fazla ödeme yapan prim iadesi alabilir mi? Kimler EYT'den yararlanabilir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte çalışanların merak ettiği soruların yanıtları...

    Fazla ödenen sigorta primi geri alınabilir mi?

    Çalışanlar herkesin hayali rahat bir emeklilik yaşamı sürebilmek. Bunun yanında "Nasıl erken emekli olabilirim?" sorusu da en çok merak edilenler arasında. Staj süresinin emekliliğe etki edip etmediği ya da fazla yatan sigorta primlerinin geri alınıp alınamayacağı da merak ediliyor. Hürriyet'in haberine göre staj sigorta başlangıcı emekliliğe etki etmiyor. İşte detaylar...

    Soru: 2003 SGK girişliyim. Ancak lise döneminde 1995 ve 1996 tarihlerinde birer ay staj yaptım. Bu stajlar sigorta başlangıcı sayılıp emeklilik tarihim öne çekilebilir mi? Serdar G.

    Cevap: Emeklilik için ilk sigortalı olduğunuz tarih önemli. Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Bu durumda emeklilik için 2003 yılı ilk sigorta başlangıcı sayılacak.



    PRİM İADESİ ALAMAZSINIZ
    Soru: 1980 doğumluyum. 4/A sigorta girişim 2001 ve 2012'de 4/B ye geçtim. SSK merkezine dilekçe verdim ve gereken prim gün sayısı 5400 olduğu halde 5700 gün ödeme yapıldığı tespit edildi. Fazladan ödenmiş olan primlerimi geri almam mümkün müdür? Naz Ö.

    Cevap: Birden fazla sigortalı işte çalışanların ya da maaşı yüksek olan kişilerin tavan ücreti aşılması durumunda prim iadesi hakkı bulunur. Konu emekli aylığı ise emekli maaşı gereken prim gün üzerinden değil, mevcut prim günleri üzerinden hesaplanır. Bu durumda prim iadesi alamazsınız.



        7000 PRİM GÜNLE TAZMİNAT ALIRSINIZ
        Soru: 1978 doğumluyum, sigorta başlangıç tarihim 24.5.2000, prim gün sayım 7541 günüm var. İş yerinden tazminatımı alarak nasıl ayrılabilirim? Seval B.

        Cevap: 1999'dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını alabiliyor. Bu durumda kıdem tazminatını alıp, işyerinden ayrılabilirsiniz.



        EYT'DEN YARARLANAMAZSINIZ
        Soru: 1.9.1997 tarihli sigorta girişim 7544 gün prim ödemem var, yaşım 43. Çalışmaya devam ediyorum, 25 yıl sigortalılık süremin dolmasına yaklaşık 8 ay gibi bir zaman dilimi var. Ben de EYT'liler sürecinde gözükenlerden miyim? Yasa çıksa dahi yaş beklemek zorunda mıyım? Serkan Y.

        Cevap: Normal şartlarda 25 yıl çalışıp, 5900 prim günü doldurup, 57 yaşında emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Bu durumda 8 ay sonra emeklilikte yaşa takılanlardan olacaksınız. Bugün için prim gün şartını yerine getirseniz bile çalışma yılını doldurmuş olmuyorsunuz. EYT konusunda nasıl bir düzenleme yapılacağı bilinmiyor. Ancak bugün bir düzenleme yapılırsa bundan yararlanamazsınız.



        ASKERLİK BORÇLANMASINA GEREK YOK
        Soru: 3.1.1975 doğumluyum, 1.8.1992 sigorta girişliyim, şu anda prim gün sayım 8900. Askerlik borçlanmasını en düşük ücretten ödersem emekli maaşıma ne kadar katkısı olur? Çağrı T.

        Cevap: 25 yıl çalışıp, 5600 prim gün sayısı ile 53 yaşında emekli oluyorsunuz. Prim gün sayınız gerekenin üzerinde. Emeklilikte yaşa takılacaksınız. Askerlik borçlanması prim gün sayısı eksik olanlar için yapılır. Dolayısıyla sizin askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok.



            YENİ TAZMİNATTAN KIDEMİNİZ HESAPLANACAK
            Soru: 11 Ocak 2023 de emekliliği hak eden biri kıdem tazminatını 2022'deki belirlenen rakam üzerinden mi yoksa 2023 de belirlenen rakamdan mı alır? Hakan Y.

            Cevap: Kıdem tazminatı her yılın ocak ve temmuz ayında yeniden belirlenip, açıklanıyor. Bu dönemlerde emekli olanlar da yeni açıklanan tazminat üzerinden kıdemini alıyor. Bu durumda 2023'ün ocak ayında açıklanacak yeni kıdem tazminatı tavanı üzerinden tazminatınız hesaplanacak.

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