Fazla ödenen sigorta primi geri alınabilir mi? Milyonları ilgilendiriyor! SSK, SGK, Bağ-Kur primleri...





EYT'DEN YARARLANAMAZSINIZ

Soru: 1.9.1997 tarihli sigorta girişim 7544 gün prim ödemem var, yaşım 43. Çalışmaya devam ediyorum, 25 yıl sigortalılık süremin dolmasına yaklaşık 8 ay gibi bir zaman dilimi var. Ben de EYT'liler sürecinde gözükenlerden miyim? Yasa çıksa dahi yaş beklemek zorunda mıyım? Serkan Y.

Cevap: Normal şartlarda 25 yıl çalışıp, 5900 prim günü doldurup, 57 yaşında emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Bu durumda 8 ay sonra emeklilikte yaşa takılanlardan olacaksınız. Bugün için prim gün şartını yerine getirseniz bile çalışma yılını doldurmuş olmuyorsunuz. EYT konusunda nasıl bir düzenleme yapılacağı bilinmiyor. Ancak bugün bir düzenleme yapılırsa bundan yararlanamazsınız.