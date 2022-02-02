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    • Ekonomi
    • 02.02.2022 09:18
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    • 02.02.2022 09:19
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    Anaokulu desteği ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? 2022 anaokulu ana sınıfı desteği ne kadar, kimlere yatacak?

    Anaokulu desteği hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anaokulu/Anasınıfı Desteği müjdesini Kabine sonrası açıklamıştı. Bakan Yanık, öğrencilerin okul öncesi eğitimine erişebilmesi için destek vermek amacıyla hayata geçirilen anasınıfı desteğinin detaylarını paylaştı. Bakan Yanık açıklamasında, "İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu/anasınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz” ifadelerine yer verdi. Peki, Anaokulu desteği ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? 2022 anaokulu ana sınıfı desteği ne kadar, kimlere yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 anaokulu ana sınıfı desteği kaç TL, kimlere yatacak?

    Yeni destek paketi olan anaokulu anasınıfı desteğine ilişkin detaylar belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan Anaokulu/Anasınıfı Desteği'ne ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Detaylar netleşti. Bu destekten ihtiyaç sahibi aileler yararlanacak. Peki, Anaokulu desteği ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? 2022 anaokulu ana sınıfı desteği ne kadar, kimlere yatacak? İşte detaylar...

    Yeni bir destek ödemesi yapılıyor. İhtiyaç sahibi aileler yararnacak. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu Anaokulu/Anasınıfı Desteği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu/anasınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz" dedi.

    ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği'nin detaylarını ise şu şekilde paylaştı:

    "Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokuluna/anasınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Bu doğrultuda MEB ile belirleyeceğimiz destek tutarını, her yıl Ağustos ayına kadar vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. Bu yardım programımız için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak Anaokulu/Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu/anasınıfına gitmesini sağlayarak, eğitimlerine katkıda bulunacağız."

    Hayata geçirilecek olan yeni destek programının önemine dikkat çeken Bakan Yanık, "3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB'e bağlı resmi anaokulu/anasınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir" ifadelerini kullandı.

    Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılacağını belirtirken, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.

        FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN FLAŞ ADIM

        Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.

        Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına alan Millî Eğitim Bakanlığı, salgın sürecine ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi.

        ÖĞRENCİ SAYISI 10'DAN 5'E DÜŞÜRÜLDÜ

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, COVID-19 salgın sürecinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek.
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        Haberler Ekonomi Anaokulu desteği ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? 2022 anaokulu ana sınıfı desteği ne kadar, kimlere yatacak?
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