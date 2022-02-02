2022 Şubat ayı maaşları sil baştan değişti! AGİ kalktı! Asgari Geçim indirimi Şubat maaşlarını etkiledi mi? 5000 ve 8.000 TL brüt maaşı olan...

Zamlı alınan yeni maaşlar hesaplara yatmaya devam ediyor. Bu anlamda milyonlarca çalışan hesap kitap yapmaya başladı. Asgari ücretin üstünde maaş alanlar net ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Pek çok çalışan AGİ ile alakalı son halin ne olduğunu araştırıyor. Asgari Geçim indirimi bütün çalışanlar amacıyla mi kaldırıldı? Emekli olduktan sonra çalışanların hali ne olacak? Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? AGİ düzenlemesi ve yeni maaş hesapları ile alakalı merak edilenleri Yeni Asır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte bütün çalışanları ilgilendiren o yazı...

Asgari ücretten alınan bütün vergilerin kaldırılması sebebi ile vergilerden kaynaklanan bir ödeme yapılmayacak. Öte yandan 2022 ile eş güdümlü devlet desteklerine de zam yapıldı. 65 yaş aylığı bin 84 TL'ye, evde bakım yardımı 2 bin 354 TL'ye yükseltildi. Hem de evde yakınına bakanlar amacıyla yapılan gelir ölçütü de arttı. Buna göre eve giren vatandaş başı geliri 2.835 liradan az olanlar bu haktan yararlanabilecek. Peki asgari ücretin üstünde maaş alanların hali ne olacak? Kimler AGİ ödemesi alacak? AGİ'nin kaldırılması maaşların düşmesine neden olacak mı? Çalışanların AGİ ile alakalı merak ettiği sorular yanıtını buldu.