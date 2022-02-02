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    • Ekonomi
    • 03.02.2022 08:53
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    • 03.02.2022 08:54
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    210 KW elektrik ne kadar? 1 KW elektrik kaç TL? Hangi ev aleti ne kadar elektrik harcıyor? Faturalarda yüzde 11 indirim kararı!

    Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla elektrikte yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu. 150 kilovatsaat olarak belirlenen tarifenin 210 kilovatsaate çıkarılmasına karar verildi. Vatandaşlar 60 kilovatsaat farkın faturalara nasıl yansıyacağını merak etmeye başladı. Peki, 210 KW elektrik kaç TL? 1 KW elektrik ne kadar? İşte yeni tarifenin detayları...

    takvim.com.tr
    210 KW elektrik ne kadar? 1 KW elektrik kaç TL?

    Elektrik tarifelerinde yapılan düzenlemelerle ilgili detaylar merak ediliyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda 150 kilovatsaat sınırı yukarı çekildi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 150 kilovatsaat olarak belirlenen tarifenin 210 kilovatsaate çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı. Eski ile yeni kademeli tarife arasındaki 60 kilovatsaat fark ile ortalama indirim 41.4 liraya denk geldi. Kademe sınırının yükseltilmesi ile dar ve orta gelirli hanelerin tamamına yakını ucuz tarifeye geçmiş oldu. Bu bağlamda en merak edilen sorular arasında"210 KW elektrik kaç TL? 1 KW elektrik ne kadar?" soruları yer aldı. İşte merak edilenler...

    Elektrik tarifelerinde 2022 itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmiş, 150kw kadar kullanımlarda yüzde 50, üzerindeki kullanımda ise yüzde 125'e varan bir fiyat artışı faturalara yansıtılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında elektrikte yeni düzenlemeyi duyurdu. 150 kilovatsaat olarak belirlenen tarifenin 210 kilovatsaate çıkarılmasına karar verildi.

    Eski ile yeni kademeli tarife arasındaki 60 kilovatsaat fark ile ortalama indirim 41.4 liraya denk gelirken, kademe sınırının yükseltilmesi ile dar ve orta gelirli hanelerin tamamına yakını ucuz tarifeye tabi oldu. Elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin yaptığı hesaplamalara göre, yeni kademeli tarife ile birlikte daha önce 300 lira gelen fatura 269 TL'ye, 400 lira gelen fatura 359 TL'ye, 500 lira gelen fatura 459 TL'ye düşecek. Bu şekilde elektrikte ortalama yüzde 11'e yakın indirim gerçekleşmiş olacak.

    FATURALAR KONTROL EDİLEBİLECEK

    Sabah'ın haberine göre, kademeli tarifeye yeni geçiş ile birlikte yaşanan kafa karışıklıklarını gidermek ve şirketler tarafından vatandaşlara kesilen faturaların doğruluğunu kontrol etmek ise internet üzerinden mümkün olacak. İsteyen vatandaşlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) internet sayfasında yer alan fatura sorgulama sekmesine fatura bilgilerini girerek gelen faturanın doğruluğunu görebilecek. Sisteme fatura ilk okuma, son okuma ve tüketim miktarı yazılarak fatura bedeline ulaşılabilecek. Vatandaşlar hizmet aldıkları elektrik perakende şirketlerine de başvurarak faturalarının doğruluğunu kontrol edebilecek.

        Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş ise elektrik faturalarındaki limit değişikliğini şu şekilde değerlendirdi;

        1 Ocak tarihi itibariyle yeni elektrik fiyatları açıklandı. Birinci kademe 1 Kwh tüketilen elektriğe 1,37 TL ödeme yapıyorsunuz. Bir de ikinci kademe var burada ise kwh başına 2,06 TL ödeme yapılıyor. Burada limitler değişti.

        Yeni durumda ise şöyle oluyor:

        210 kwh'a kadar olan tüketim 1,37 TL olan düşük fiyatla çarpılıyor. Bu da 287,7 TL ediyor. 100 kwh tasarruflu faturanın üzerine harcarsanız. 206 TL her 100 kwh'da ödeme yapıyorsunuz.

        310 kwh harcama yapan vatandaş 493,7 TL ödeme yapacak. Eski limitte ise 150 kwh kısmı 1,37 TL ile 205,5 TL ediyordu, 160'lık kısım ise 2,06 TL kwh başına hesaplanınca 329,6 TL ediyordu. Bu da toplamda 535,1 TL ödeme yapması gerekecekti. 41,4 TL'lik bir fark oluştu.

        Kışın elektrikli ısıtmalar yapılıyor. Bunları önlemek lazım. En önemli tüketim kışın ondan kaynaklanıyor. Aydınlatma, beyaz eşyalar, saç kurutma makinası gibi kullanımlar da aşımları etkileyeceklerdir. Yüzde 20-25 tasarruf potansiyelleri ortaya çıkabiliyor.

        Kademeli tarifeye geçilmesinin ardından vatandaşlar daha önce faturalarda dikkat etmedikleri kilovatsaat miktarını araştırmaya başladı. 1 KW elektrik kaç TL, 210 KW elektrik ne kadar? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aboneler hesap yaparak tüketim miktarı düşürmek istiyor.

        1 KW ELEKTRİK KAÇ TL?

        2022 yılında elektrik faturası hesaplamak için elektrik birim fiyatını 1,37 TL'den hesaplamak gerekiyor. Oran aylık 210kWh'e kadar tüketim için geçerlidir. 1 KW elektrik düşük tüketimde 1,37 TL. Aylık tüketimlerin 210 kWh'ın üstünde olan meskenlerde ise 1 kWh 2,06 TL'dir.

        210 KW ELEKTRİK NE KADAR, KAÇ TL?

        210 kWh elektrik ne kadar olduğunu 210 kWh elektriği 1 kwh'lik ücret ile yani 1,37 TL ile çarparak bulabiliyor.

        210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı. Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. 42 lira indirim sağlanacak.

        Örneğin 300 kilovatlık bir elektrik faturasının ortalama fiyatı şöyle hesaplanabilir:

        300(tüketilen elektrik) - 210( indirimli tüketim sınırı) = 90 (yüzde 50 zam uygulanacak tüketim miktarı)

        287 + 185 = 472 TL (yaklaşık)

        HANGİ EV ALETİ NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?

        Tüketiciler elektriğe yapılan zam sonrası tüketim miktarlarını düşürmek için tasarruf sağlayacak yöntemleri araştırıyor. Peki hangi ev aleti ne kadar elektrik tüketiyor?

            EN ÇOK KULLANILAN ISITICI, EN MALİYETLİ OLAN ÜTÜ

            Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1,06 TL'ye denk geliyor. Evde sık kullanılan diğer elektrikli aletlere baktığımızda ise, ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor.

            A+ çamaşır makineleri saatte 0,64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0,11 TL, büyük boy buzdolapları saatte 0,07 TL tüketiyor.

            En çok elektrik tüketen ev aletleri elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor. Peki bu aletleri nasıl tasarruflu kullanabiliriz?

            ÇAMAŞIRLARI NEMLİYKEN ÜTÜLEYİN

            Giyeceklerin düzgün bir şekilde asılması ütü ile daha az vakit geçirilmesini sağlar, böylece daha az enerji tüketilir. Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Ütüyü satın alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, termostat ayarlı ve şebeke suyu kullanımına uygun olmasına özen gösterilmeli. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.

            KETTLE'I FİLTREYLE KULLANIN

            Kışın çok kullanılan ev aletlerinden biri de elektrikli su ısıtıcısı (kettle). Hava soğuk olduğu için sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu ürünün kullanımını da artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Bu nedenle kettle kullanırken de dikkatli olmak gerekiyor. vKettle'da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli. Bunlar dışında yalnızca ihtiyaç kadar su ısıtılmalı.

            ŞOFBENLERDE SU SIZINTILARINA DİKKAT!

            Elektrikle su ısıtmak, doğalgaza kıyasla oldukça masraflı. Elektrikli ısıtıcı kullanmak yerine kombiden faydalanmak elektrik tasarrufu sağlar.

            Eğer ısıtıcı kullanılıyorsa şofben, kullanılacak yere yakın olmalı (en fazla 6 metre). Sıcak su boruları izole edilmiş olmalı.

            Termostat ısısı maksimum 50 dereceye ayarlanmalı. Elektrikli ısıtıcılarda su sızıntılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Varsa hiç zaman kaybetmeden onarım yapılması şart.

            Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemlidir.

            Fakat evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.

            SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

            Yazın güneşin ve sıcak havanın yardımıyla saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ancak kışın bu alet olmazsa olmaz. Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor.

            Bir başka önlem ise düşük sıcaklıkta kurutmak. Böylece saçlara da zarar verilmemiş olur.
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            Haberler Ekonomi 210 KW elektrik ne kadar? 1 KW elektrik kaç TL? Hangi ev aleti ne kadar elektrik harcıyor? Faturalarda yüzde 11 indirim kararı!
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