210 KW elektrik ne kadar? 1 KW elektrik kaç TL? Hangi ev aleti ne kadar elektrik harcıyor? Faturalarda yüzde 11 indirim kararı!

Elektrik tarifelerinde yapılan düzenlemelerle ilgili detaylar merak ediliyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda 150 kilovatsaat sınırı yukarı çekildi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 150 kilovatsaat olarak belirlenen tarifenin 210 kilovatsaate çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı. Eski ile yeni kademeli tarife arasındaki 60 kilovatsaat fark ile ortalama indirim 41.4 liraya denk geldi. Kademe sınırının yükseltilmesi ile dar ve orta gelirli hanelerin tamamına yakını ucuz tarifeye geçmiş oldu. Bu bağlamda en merak edilen sorular arasında"210 KW elektrik kaç TL? 1 KW elektrik ne kadar?" soruları yer aldı. İşte merak edilenler...
Elektrik tarifelerinde 2022 itibarıyla yeni bir düzenlemeye gidilmiş, 150kw kadar kullanımlarda yüzde 50, üzerindeki kullanımda ise yüzde 125'e varan bir fiyat artışı faturalara yansıtılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında elektrikte yeni düzenlemeyi duyurdu. 150 kilovatsaat olarak belirlenen tarifenin 210 kilovatsaate çıkarılmasına karar verildi.
Eski ile yeni kademeli tarife arasındaki 60 kilovatsaat fark ile ortalama indirim 41.4 liraya denk gelirken, kademe sınırının yükseltilmesi ile dar ve orta gelirli hanelerin tamamına yakını ucuz tarifeye tabi oldu. Elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin yaptığı hesaplamalara göre, yeni kademeli tarife ile birlikte daha önce 300 lira gelen fatura 269 TL'ye, 400 lira gelen fatura 359 TL'ye, 500 lira gelen fatura 459 TL'ye düşecek. Bu şekilde elektrikte ortalama yüzde 11'e yakın indirim gerçekleşmiş olacak.
FATURALAR KONTROL EDİLEBİLECEK
Sabah'ın haberine göre, kademeli tarifeye yeni geçiş ile birlikte yaşanan kafa karışıklıklarını gidermek ve şirketler tarafından vatandaşlara kesilen faturaların doğruluğunu kontrol etmek ise internet üzerinden mümkün olacak. İsteyen vatandaşlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) internet sayfasında yer alan fatura sorgulama sekmesine fatura bilgilerini girerek gelen faturanın doğruluğunu görebilecek. Sisteme fatura ilk okuma, son okuma ve tüketim miktarı yazılarak fatura bedeline ulaşılabilecek. Vatandaşlar hizmet aldıkları elektrik perakende şirketlerine de başvurarak faturalarının doğruluğunu kontrol edebilecek.