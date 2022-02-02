1 milyon çocuğa eğitim desteği! 500 milyon TL ödenecek





MARKET TEZGAHI

Üreticiden çok düşük fiyatla yola çıkan sebze ve meyveler market tezgahına 4-5 kat artarak geliyor. Tarla ile market arasındaki fiyat farkında şampiyon ise yüzde 229 ile elma oldu... Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4,5 kata yaklaştığını ifade etti. Ocakta üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 339,5 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 293,65 ile kuru soğan, yüzde 287,10 ile portakal, yüzde 236,19 ile yeşil mercimek, yüzde 224,04 ile marul ve yüzde 222,38 ile nohudun takip ettiğini bildirdi. Bayraktar, üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatlarını kıyaslayarak, şunları kaydetti: "Üreticide 2 lira olan elma 8 liraya, 63 kuruş olan kuru soğan 2.4 liraya, 1.5 lira olan portakal 6 liraya, 8 lira olan yeşil mercimek 27.5 liraya, 2,8 lira olan marul 7 liraya satıldı." Bayraktar, geçen ay fiyatı en fazla artan ürünleri şöyle sıraladı: "Markette en fazla fiyat artışı yüzde 91,32 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 75,15 ile maydanoz, yüzde 74,52 ile kabak, yüzde 69,56 ile salatalık izledi."



7 EL DEĞİŞİYOR

● Tarladan düşük fiyatla tüccara geliyor

● Tüccar depoya naklediyor

● Üzerine kar ve masraf koyup ilk hale gönderiliyor

● Burada komisyoncu kendi masraf ve karını koyarak nakliyeye veriyor.

● Nakliye masraflarıyla ürün ikinci hale geliyor.

● Burada kar ve masraflar eklenip markete satılıyor.

● Market kendi kar ve masraflarını ekleyip vatandaşa satıyor.



MAVI KAPAKLAR MAMA KABI OLDU

Nestle Türkiye, "Canımız Sokakta" projesinde sokak hayvanları için çocuklarla el ele verdi. Projenin son fazında, ilkokul öğrencileri ile birlikte mavi kapak dönüşüm aşaması tamamlandı. Öğrenciler sokak hayvanları için mama kabına dönüştürülmek üzere mavi kapakları topladı. Dönüşümle elde edilen mama kaplarını ise çocuklar okul bahçelerinde sokak hayvanlarıyla buluşturdu. Nestlé Purina PetCare Türkiye Genel Müdürü Ayça Erkol, "Çocukların iyilik yapma gücünden ve gayretlerinden çok etkilendik. Onların sayesinde başardık" dedi.



İSTANBUL'DA FİYATLAR ARTTI

İstanbul'da, ocakta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 13,78, toptan fiyatlar ise yüzde 6,03 arttı. İstanbul Ticaret Odası tarafından her ay hazırlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ocak ayında önceki aya göre yüzde 13,78, Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 6,03 artı gösterdi. Söz konusu veriler incelendiğinde yıllık bazda ise artış oranı perakendede yüzde 50,91, toptanda yüzde 53,96 olarak gerçekleşti. Geçen ay perakende fiyatlardaki artış önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26,69, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 21,51, konutta yüzde 17,19, gıdada yüzde 13,81 oldu.



VAKIFBANK VİNOV'U TANITTI

Vakıfbank, yeni nesil tahsilat ve ödeme ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi. Vinov, ileri vadeli TL ödemelerde VakıfBank garantisi sunan, 7/24 kullanılabilen dijital, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olarak sunuluyor. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak; mevduatı, kredinin hammaddesi olmaktan çıkararak yakıtı yapacak bir adım attık. Vinov ile geleceğin bankacılığına, bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik" dedi.



GURBETÇİYE YUVAM HESABI

Hem vatandaş hem şirketlerin büyük ilgi gösterdiği kur korumalı mevduatta iki yeni düzenlemeye gidildi. Gurbetçilerin dövizi Merkez Bankası'ndan bozdurulacak "YUVAM" hesabına aktarılacak. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da döviz hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Dolar, Euro ve sterlin cinsi hesaplarını TL'ye dönüştüren Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanabilecek. Bir diğer tebliğle Merkez Bankası'na bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirleme yetkisi verildi. Merkez Bankası altın hesaplarında de faiz oranını belirleyebilecek.



KİBAR'DAN EŞİTLİK KILAVUZU

KIBAR Holding, kadın ve erkeklerin hayata tam ve eşit katılımı için yaptığı çalışmalar kapsamında BİZ Eşitiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu'nu yayımladı. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Kibar Grubu olarak hayatın her alanında eşitliğe olan inancımızla kadınların ve erkeklerin ekonomik ve sosyal hayata katılımı için sorumluluk alıp çalışmalarımızı 'BİZ Eşitiz' diyerek hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi. Kayabaşı 2025'e kadar toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerine bağlı kalarak üst düzey yöneticilerde kadın oranını, evrensel optimum katılımcılık oranına erişmek amacıyla yüzde 30'lara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.



ATAMA YAPILDI TALEP PATLADI

En uygun verilerine göre, dün gerçekleşen 15 bin öğretmen atamasının ardından otobüs bileti satışları 2 kat arttı. Atamaların duyurulduğu saat 16.00 itibarıyla siteye yapılan ziyaretlerin yüzde 50, otobüs bileti aramalarının ise 2,5 kat arttığı belirtildi. Buna göre, atamaların açıklanmasının ardından en çok tercih edilen rota Rize-Trabzon olurken, bu rotayı sırasıyla Adana-Antalya, Ankara- Bodrum, Ankara-Şereflikoçhisar ve Van- Elazığ rotaları izledi. En çok otobüs bileti alınan şehirler ise Ankara, Trabzon, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Elazığ ve Nevşehir oldu.