TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlara... Mazot Gübre desteği ne zaman verilecek 2022?

Son dakika binlerce kişi bekliyor! Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen mazot ve gübre destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Çiftçiler konuya ilişkin sık sık internette araştırmalar yapıyor. Mazot gübre desteği yattı mı? Mazot gübre parası ne zaman verilecek? Mazot gübre yardımı ne kadar? İşte 2022 TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri ve diğer detaylar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde mazot gübre desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ödemelerin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Mazot gübre destek ödemeleri henüz hesaplara yatmadı.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama da henüz gelmedi. Son dakika gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir. Takvim.com.tr'yi takipte kalın.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR 2022?
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.