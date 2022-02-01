Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2021'de yüzde 64 arttı: 2 milyar 443 milyon dolar!





Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, geçen ay Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki bölgelere iki ayrı ziyaret gerçekleştirdi. Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Kubbe kentinde ilk kez bir araya gelen Yılmaz, kısa bir sürenin ardından Türk iş insanlarıyla Bingazi kentini ziyaret ederek, yerel yöneticilerle temaslarda bulundu. Bingazi'yi ziyaret eden heyette yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Libya'nın doğusuna açılımı ve ziyaretleri değerlendirdi.

Karanfil, Bingazi Belediye Başkanı Sakr Bucevari, Temsilciler Meclisi ve Bingazi Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın daveti üzerine Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz ile birlikte Türk iş insanları olarak kente ziyarette bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm taraflarla kuracağı güçlü ilişkilerin ülke barışının sağlanması, Libya'nın ekonomik anlamda kalkınması ve bölgedeki siyasi krizin önlenmesi açısından çok faydalı olduğunu belirten Karanfil, ekonomik olarak da ümit verici gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

Karanfil, Türkiye'nin Libya'nın doğusuna en fazla ihracat yapan üçüncü ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Libya'ya toplam ihracatımız 2021'de önceki yıla göre yüzde 64,9 artarak 2 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Libya'ya yapılan en yüksek ikinci ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İhracatımızın çok büyük kısmını batı bölgesine yaparak bu rakamlara ulaştık. Doğusu ile de kurulacak dostane ilişkiler sonrası bu rakam çok hızlı bir şekilde artacaktır."