Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak toplu sözleşme artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e çıkarıldı.

Yüzde 2.5 oranındaki ilave zam, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Böylece toplu sözleşme artı enflasyon farkıyla toplam ocak zammı yüzde 30.95'e çıkmış oldu.

Yapılan düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiğinden 15 Ocak'ta maaşını çeken memurlara ek olarak yüzde 2.5'lik zam farkı ödenecek. 1-5 Ocak'ta maaşını zamsız çeken memur emeklisine de enflasyon farkı ve bu oluşan yeni fark SGK'nın belirlediği tarihte toptan ödenecek. En düşük farkın 1.000 lira olması ve taban memur emekli maaşının da 4 bin 280 lirayı geçti.