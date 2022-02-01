Emekli memur maaş farkı hakkındaki araştırmalar geçtiğimiz ayın ortalarında bu yana en çok merak edilen konulardan birisi oluyor. Bilindiği üzere 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarda oluşan fark tutarları için ödeme tarihi duyurulmuştu. Peki, emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak toplu sözleşme artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e çıkarıldı.
Yüzde 2.5 oranındaki ilave zam, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Böylece toplu sözleşme artı enflasyon farkıyla toplam ocak zammı yüzde 30.95'e çıkmış oldu.
Yapılan düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiğinden 15 Ocak'ta maaşını çeken memurlara ek olarak yüzde 2.5'lik zam farkı ödenecek. 1-5 Ocak'ta maaşını zamsız çeken memur emeklisine de enflasyon farkı ve bu oluşan yeni fark SGK'nın belirlediği tarihte toptan ödenecek. En düşük farkın 1.000 lira olması ve taban memur emekli maaşının da 4 bin 280 lirayı geçti.
EMEKLİ MEMUR YATTI MAAŞ FARKI YATTI MI?
Söz konusu düzenleme 22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bunun yanında 14 günlük (1-15 Ocak arası) zam farkı da yatmamıştı.
Hafta içerisinde hem yüzde 2.5'luk zam farkları hem de 14 günlük zam farkı hesaplara geçmeye başladı. Yatan tutarlar 900-1.500 lira arasında değişiyor.
Memurun maaşları 15 Ocak'ta yüzde 27.9 zamlı olarak ödenmişti. Ancak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave edileceği açıklanan yüzde 2.5'luk ek zamla ilgili teklif, maaşların yattığı tarihte yasalaşmadığından hesaba geçmemişti.