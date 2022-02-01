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    • Ekonomi
    • 01.02.2022 12:00
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    • 01.02.2022 12:03
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    Şubat 2022 kira artış oranı açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

    Yeni ayın ilk gününden itibaren kira artış oranı milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Son gelişmeleri merak eden milyonlarca kişi araştırmalara başladı ve TÜİK'ten yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, Şubat 2022 kira artış oranı açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

    Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

    Ev sahibi ve kiracılar bu ayın kira artış oranının ne kadar olacağına dair araştırmalarını hızlandırdı. TÜİK tarafından açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte merak edilen sorular yanıt bulmuş olacak. Peki, Şubat 2022 kira artış oranı açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı da netlik kazanacak.

    2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

    TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

    2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

    Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

        OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

        ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.
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        Haberler Ekonomi Şubat 2022 kira artış oranı açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?
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