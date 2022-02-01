Türkiye 2021 yılında turist sayısı %88 arttı! Ziyaretçiler arasında ilk sırada Rusya yer aldı

Türkiye, 2021'de, bir önceki yıla oranla yüzde 88.08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. Böylece 2021 yılı için belirlenen 30 milyon turist hedefi aşıldı. 2021'de yabancı turist sayısı yüzde 94.06 artışla 24 milyon 712 bin 266'ya çıkarken, Türkiye'nin 2021 yılı turizm geliri de yüzde 103.02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar olarak gerçekleşti.
RUSYA İLK SIRADA
Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120.52 artış ile Rusya Federasyonu (4.694.422 kişi) birinci, yüzde 175.73 artış ile Almanya (3.085.215 kişi) ikinci, yüzde 106.49 artış ile (2.060.008 kişi) Ukrayna üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye'yi 2021 yılı Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 170.62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.
GELİR KATLANDI
Turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara çıktı. Gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.