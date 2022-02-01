Türkiye 2021 yılında turist sayısı %88 arttı! Ziyaretçiler arasında ilk sırada Rusya yer aldı





RUSYA İLK SIRADA

Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120.52 artış ile Rusya Federasyonu (4.694.422 kişi) birinci, yüzde 175.73 artış ile Almanya (3.085.215 kişi) ikinci, yüzde 106.49 artış ile (2.060.008 kişi) Ukrayna üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye'yi 2021 yılı Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 170.62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.