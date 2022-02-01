Aidat şoku! 680 TL'ye kadar çıktı, aidatsız kart talebi patlama yaptı

Pandemiyle birlikte hem e-ticaretin patlama yapması hem de bulaş riski kaygısıyla temassız ödeme eğiliminin artması kredi kartı kullanımını yükseltirken; bankaların aidatlarda yaptığı artış da dikkat çekti. Öğrenci kartları hariç diğer kredi kartlarının aidatları, banka ve sunulan özelliklere göre yıllık yaklaşık 45 ile 680 lira aralığına yükseldi.
TALEP ARTTI
Bu tutarların tüketicilerin aidatsız kredi kartına talebini tetiklediğini söyleyen Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, "Tüketiciler bu dönemde sınırlı taksit seçeneklerine rağmen aidatsız kredi kartlarına yöneldi. Bankalar da aidatsız kredi kartı ürünlerini çeşitlendirmeye başladı. Bankalar, ayağını yorganına göre uzatmak isteyen tüketiciler için, aidatsız kredi kartlarına da puanlı alışveriş ve taksit seçeneği ekledi" diye konuştu.
84 MİLYON KREDİ KARTI VAR
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verilerinden faydalanılarak yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de kartlı ödemeler, 2021'de bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1 trilyon 712 milyar liraya yükseldi. Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2020'de 1.7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021'de yüzde 114 artarak 3.7 milyar adedi gördü. 2023'te kartlı harcamaların 2.5 trilyon liraya ulaşacağı öngörülüyor.