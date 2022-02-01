Aidat şoku! 680 TL'ye kadar çıktı, aidatsız kart talebi patlama yaptı





84 MİLYON KREDİ KARTI VAR

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verilerinden faydalanılarak yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de kartlı ödemeler, 2021'de bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 50 artarak 1 trilyon 712 milyar liraya yükseldi. Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 84 milyona, banka kartı sayısı ise 207 milyona ulaştı. 2020'de 1.7 milyar olan temassız işlem adedi ise 2021'de yüzde 114 artarak 3.7 milyar adedi gördü. 2023'te kartlı harcamaların 2.5 trilyon liraya ulaşacağı öngörülüyor.