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    7 milyon asgari ücretli 4 bin 253 liraya çıkan yeni maaşlarını bugün cebe koyuyor

    Özel sektörde zamlı maaşlar bugün ödeniyor. 7 milyon asgari ücretli 4 bin 253 liraya çıkarılan yeni kazancını cebine koyarken, vergi istisnası da bugün yatırılan maaşlarla hayata geçiyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Şubat TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Yeni maaşlar hesapta

    Milyonlarca çalışanın kazancı artıyor, vergisinde de yeni dönem başlıyor. Özel sektörde çalışanlar zamlı maaşlarını bugün alacak. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin eline geçen para da yüzde 50.5 zamla net 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak. Ayrıca vergi istisnası da hayata geçecek. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılırken, daha yüksek maaş alanların da maaşlarının asgari ücret kadar kısmı vergisiz olacak.



    676 TL VERGİ AVANTAJI
    Asgari ücret ile çalışanlar hiç vergi ödemeyecek. Asgari ücretli işçinin 676 lirayı bulan bir vergi avantajı ortaya çıkacak. Vergi istisnası olmasaydı net asgari ücret 3 bin 952 liraya düşecekti. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için de gelirlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilecek.
    Özel sektörde zamlı maaşlar bugün ödeniyor. 7 milyon asgari ücretli 4 bin 253 liraya çıkarılan yeni kazancını cebine koyarken, vergi istisnası da bugün yatırılan maaşlarla hayata geçiyor.



    OTOYOL ÜCRETLERİ İADE
    Ulaştırma Bakanlığı, 24 Ocak'ta kar nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) bazı kesimlerinin 18 saat trafiğe kapalı kalmasından dolayı KMO İşletmesi'ne 6.8 milyon lira ceza verdi. Açıklama yapan KMO İşletmesi, "Kesim- 1: Kınalı-Yassıören", "Kesim-2: Yassıören- Odayeri" ve "Kesim- 7: Habipler-Hasdal" mevkilerini kapsayan yolları kullanan ve mağduriyet yaşayanlardan alınan otoyol ücretlerini iade ettiğini bildirdi.



        DAVRAZ MODASI
        Yapılan yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Coğrafi yapısıyla her seviyedeki kayakseverlerin beğenisini kazanan merkez, ağırlıklı olarak Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkelerinden turistlere hizmet veriyor. Eğirdir Gölü manzarasına sahip Davraz'da yarıyıl tatiliyle hareketlilik de arttı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu merkezde otellerin doluluk oranı yüzde 70'e çıktı. Merkezde 3 kişilik (2 yetişkin, 5-6 yaş altı 1 çocuk) bir ailenin sömestr döneminde tam pansiyon tatili günlük bin 700 lira ile 6 bin 784 lira arasında değişiyor.

        TAŞINANLARA AÇMA KAPAMA BEDELİ YOK
        Kayseri'de yaşayan bir tüketicinin, adres değişikliği sonrası gelen elektrik faturasındaki 37 liralık açma-kapama bedeline itirazı hakem heyetince haklı bulundu. Elektrik şirketi iptali için tüketici mahkemesine başvurdu. Tüketicinin adres değişikliği yaptığı, dolayısıyla aboneliğini de taşıdığı ve kendisinde var olan elektriğinin kesilmediğini belirten tüketici mahkemesi, hakem heyeti kararının onanmasına karar verdi. İstinafa taşınan olayda, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi de elektrik şirketinin talebini reddetti.

        TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK
        Cumhurbaşkanlığı, Sanayi Bakanlığı ve AK Parti grubu, yeni ekonomik programın üretim ayağının daha da güçlendirilmesi, Türkiye'nin dünyanın en büyük üretim üslerinden biri haline gelmesi için önemli bir çalışma başlattı. Önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak yasa teklifi ile halen Türkiye'de sayıları 22'yi bulan endüstri bölgeleri yeniden düzenlenirken, teşvikler de artırılacak. TOGG gibi strateji yatırımlar tek endüstri bölgesi sayılabilecek. Zübeyde YALÇIN

        SANATÇILARA DA VERGİ İSTİSNASI
        Sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için uygulanan vergi istisnası, 1 Ocak itibariyle sanatçılar için de geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltıldığını belirterek, "Sanatçılar gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880 bin lirayı) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden müstesna" dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğle sosyal medyadan gelir elde edenlere yönelik vergi uygulamasına açıklık getirildi. Bu yıl için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Sosyal medya üreticileri gibi sanatçılar da vergi istisnadan yararlanacak.
        Hazal ATEŞ

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        Haberler Ekonomi 7 milyon asgari ücretli 4 bin 253 liraya çıkan yeni maaşlarını bugün cebe koyuyor
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