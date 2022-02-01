7 milyon asgari ücretli 4 bin 253 liraya çıkan yeni maaşlarını bugün cebe koyuyor

Milyonlarca çalışanın kazancı artıyor, vergisinde de yeni dönem başlıyor. Özel sektörde çalışanlar zamlı maaşlarını bugün alacak. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin eline geçen para da yüzde 50.5 zamla net 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak. Ayrıca vergi istisnası da hayata geçecek. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılırken, daha yüksek maaş alanların da maaşlarının asgari ücret kadar kısmı vergisiz olacak.
676 TL VERGİ AVANTAJI
Asgari ücret ile çalışanlar hiç vergi ödemeyecek. Asgari ücretli işçinin 676 lirayı bulan bir vergi avantajı ortaya çıkacak. Vergi istisnası olmasaydı net asgari ücret 3 bin 952 liraya düşecekti. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için de gelirlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilecek.
Özel sektörde zamlı maaşlar bugün ödeniyor. 7 milyon asgari ücretli 4 bin 253 liraya çıkarılan yeni kazancını cebine koyarken, vergi istisnası da bugün yatırılan maaşlarla hayata geçiyor.
OTOYOL ÜCRETLERİ İADE
Ulaştırma Bakanlığı, 24 Ocak'ta kar nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) bazı kesimlerinin 18 saat trafiğe kapalı kalmasından dolayı KMO İşletmesi'ne 6.8 milyon lira ceza verdi. Açıklama yapan KMO İşletmesi, "Kesim- 1: Kınalı-Yassıören", "Kesim-2: Yassıören- Odayeri" ve "Kesim- 7: Habipler-Hasdal" mevkilerini kapsayan yolları kullanan ve mağduriyet yaşayanlardan alınan otoyol ücretlerini iade ettiğini bildirdi.