7 milyon asgari ücretli 4 bin 253 liraya çıkan yeni maaşlarını bugün cebe koyuyor





DAVRAZ MODASI

Yapılan yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Coğrafi yapısıyla her seviyedeki kayakseverlerin beğenisini kazanan merkez, ağırlıklı olarak Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkelerinden turistlere hizmet veriyor. Eğirdir Gölü manzarasına sahip Davraz'da yarıyıl tatiliyle hareketlilik de arttı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu merkezde otellerin doluluk oranı yüzde 70'e çıktı. Merkezde 3 kişilik (2 yetişkin, 5-6 yaş altı 1 çocuk) bir ailenin sömestr döneminde tam pansiyon tatili günlük bin 700 lira ile 6 bin 784 lira arasında değişiyor.



TAŞINANLARA AÇMA KAPAMA BEDELİ YOK

Kayseri'de yaşayan bir tüketicinin, adres değişikliği sonrası gelen elektrik faturasındaki 37 liralık açma-kapama bedeline itirazı hakem heyetince haklı bulundu. Elektrik şirketi iptali için tüketici mahkemesine başvurdu. Tüketicinin adres değişikliği yaptığı, dolayısıyla aboneliğini de taşıdığı ve kendisinde var olan elektriğinin kesilmediğini belirten tüketici mahkemesi, hakem heyeti kararının onanmasına karar verdi. İstinafa taşınan olayda, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi de elektrik şirketinin talebini reddetti.



TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi Bakanlığı ve AK Parti grubu, yeni ekonomik programın üretim ayağının daha da güçlendirilmesi, Türkiye'nin dünyanın en büyük üretim üslerinden biri haline gelmesi için önemli bir çalışma başlattı. Önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak yasa teklifi ile halen Türkiye'de sayıları 22'yi bulan endüstri bölgeleri yeniden düzenlenirken, teşvikler de artırılacak. TOGG gibi strateji yatırımlar tek endüstri bölgesi sayılabilecek. Zübeyde YALÇIN



SANATÇILARA DA VERGİ İSTİSNASI

Sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için uygulanan vergi istisnası, 1 Ocak itibariyle sanatçılar için de geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltıldığını belirterek, "Sanatçılar gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880 bin lirayı) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden müstesna" dedi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğle sosyal medyadan gelir elde edenlere yönelik vergi uygulamasına açıklık getirildi. Bu yıl için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Sosyal medya üreticileri gibi sanatçılar da vergi istisnadan yararlanacak.

Hazal ATEŞ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN