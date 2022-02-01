Turizmde moraller yüksek! Hedefler tam isabet

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 85,5 artarak 29 milyon 357 bin 463 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 81,5'ini (23 milyon 940 bin 21 kişi) yabancılar, yüzde 18,5'ini ise (5 milyon 417 bin 442 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 67,7 ARTTI

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.