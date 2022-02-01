Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.02.2022 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2022 08:45
    ABONE OL

    100 bin TL faizsiz verilecek: Anında e-Devlet şifrenizle girerek başvuru yapın! Biraz önce açıklama yapıldı

    Faizsiz kredi fırsatıyla ilgili açıklama yapıldı. e-Devlet şifresiyle girerek başvuru yapanın hesabına 100 bin TL yatacak. Bu doğrultuda 100 bin TL çeken 100 bin TL geri ödeyecek. KOSGEB, koronavirüs pandemisi döneminde zarar göre işletmelerin istihdamını arttırmak hedefiyle 100 bin TL faizsiz kredi desteği veriyor. Buna göre, herhangi bir komisyon ödemesi ya da faiz söz konusu olmayacak.

    takvim.com.tr
    100 bin TL faizsiz verilecek: Anında e-Devlet şifrenizle girerek başvuru yapın!

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bağlamında istihdamı çoğaltmak ve işletmelerin istihdamını güvenliğini sağlamak adına 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor. İşletmelerden, kıstaslara makul yeni bir personeli 12 ay süresince istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir başka mühim ölçüt de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak. KOSGEB kredisi, genelde "hibe kredisi" olarak bilinir. Ancak kurum her işletme ya/ya da girişimciye hibe kredisi vermez.

    KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlamında ilan edilen mikro ufak işletmelere yönelik destek uygulaması ile ilgili veriler ver verdi. KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkisi azaltmak ve istihdam miktarını çoğaltmak hedefiyle yeni bir destek uygulaması açıklandığını bildiren Çepni, "Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişi kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları vatandaş başına 100 bin TL destek alabilirken beş vatandaşa kadar iş olanağı verebiliyorlar" dedi.

    FAİZSİZ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Projeye son müracaat tarihinin 31 Mart 2022 olduğunu ve bu projede il bazında kota bulunmadığını kaydeden Çepni, "Türkiye çapında müracaat alınıyor istenilen kotaya ulaştığında, sonradan başvuranların yararlanamama gibi bir hali söz hususu olabiliyor. Bu halle karşılaşmamak amacıyla müracaatlarımızı son güne bırakmayalım. Afyonkarahisar'daki müracaat oranımız şu anda bizim beklenenin altında. Biz ilimizde yararlanabilecek işletmeleri ziyaret ederek seminerler veriyoruz. Hızlıca müracaatlarını yapmaya istihdam yaratmaya çağrı ediyoruz" diye konuştu.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

        Proje şartları ile ilgili da bilgi veren KOSGEB İl Müdürü Çepni şu ifadelere yer verdi:

        "2019 yılında 75 bin TL net satış hâsılatına sahip olan işletmeler başvurabiliyor. Projeden imalat sanayisi sektörü tümden yararlanabiliyor. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de belli kapsamda olanları yararlana biliyor. İşletmeler web sitemizden detaylı bilgi alabilirler. İşletmeye alınacak elamanlarla ilgilide şartlarımız bulunuyor. İşletmeye alınacak personel mesleki veya teknik lise mezunu olması gerekiyor. Ya da üniversite mezunu olması gerekiyor. Son üç yıl içerisinde 180 günden fazla prim günün bulunmaması, yabancı uyruklu olmaması şartı aranıyor. Ayrıca ödeneme aşamasında işletmenin vergi veya SGK borcunun da bulunmaması gerekiyor. Projemizde kadınlarımıza yönelik pozitif bir ayrıcalık yapılıyor. Projeye başvuran kadın işletme ise ve işletmeye kadın istihdamı yapılıyorsa kişi başına 10 Bin TL fazla destek ödemesi yapılıyor. Projemizden yararlanmak isteyen ilimizdeki tüm işletmeleri hızlıca başvuru yapamaya davet ediyoruz."

        100.000 TL FAİZSİZ KREDİYE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Genç, yeni mezun ve bayan istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, tespit edilen sektörlerde etkinlik gösteren işletmeler, 1981 ve ardından doğumlu, daha evvel hiç çalışmamış ya da son 3 senede 6 aydan çok çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

        ÖDEME ŞARTLARI NELER?

        İşletmelerden, kıstaslara makul yeni bir personeli 12 ay süresince istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir başka mühim ölçüt de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

        KOSGEB KREDİSİ NEDİR?

        KOSGEB kredisi, genelde "hibe kredisi" olarak bilinir. Ancak kurum her işletme ya/ya da girişimciye hibe kredisi vermez. Başvuran kişinin, kurumun ve projenin haline göre oluşturulan araştırmalar ardından geri ödemesiz hibe ya da geri ödemeli kredi kullandırılır. Birden çok KOSGEB kredisi bulunmaktadır ve bu kredi çeşitleri, gereksinimlere göre dönemsel olarak değişkenlik gösterebilir.

            KOSGEB VERİ TABANINA NASIL KAYIT OLUNUR?

            kosgeb.gov.tr adresinden "e-hizmetler" sayfasına tıklayın.

            Karşınıza gelen ekrandan "KOSGEB'e kayıtlı değilseniz tıklayın" kısmını seçin.

            Karşınıza çıkan üç seçenekten hangisine uyuyorsanız onun köşesindeki başvur bölümünü tıklayarak işleme devam edin.

            Karşınıza gelen ekranda sizden dilenen bütün verileri doldurun.

            Tüm iletişim ve işyeri adresi verilerinizi girin.

            Son olarak da işletmenizin adresine dayalı olarak bağlı bulunduğunuz KOSGEB Bölge Müdürlüğünü seçip kaydet butonuna tıklayın.
            Bilgilerinizin kayıt altına alınacağı uyarısına "Evet, devam et" opsiyonuna tıklayarak bütün işlemleri tamamlayın.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çinli iş insanına akılalmaz tuzak!
            Haberler Ekonomi 100 bin TL faizsiz verilecek: Anında e-Devlet şifrenizle girerek başvuru yapın! Biraz önce açıklama yapıldı
                SON DAKİKA