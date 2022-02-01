100 bin TL faizsiz verilecek: Anında e-Devlet şifrenizle girerek başvuru yapın! Biraz önce açıklama yapıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bağlamında istihdamı çoğaltmak ve işletmelerin istihdamını güvenliğini sağlamak adına 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor. İşletmelerden, kıstaslara makul yeni bir personeli 12 ay süresince istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir başka mühim ölçüt de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak. KOSGEB kredisi, genelde "hibe kredisi" olarak bilinir. Ancak kurum her işletme ya/ya da girişimciye hibe kredisi vermez.
KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlamında ilan edilen mikro ufak işletmelere yönelik destek uygulaması ile ilgili veriler ver verdi. KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkisi azaltmak ve istihdam miktarını çoğaltmak hedefiyle yeni bir destek uygulaması açıklandığını bildiren Çepni, "Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişi kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları vatandaş başına 100 bin TL destek alabilirken beş vatandaşa kadar iş olanağı verebiliyorlar" dedi.
FAİZSİZ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Projeye son müracaat tarihinin 31 Mart 2022 olduğunu ve bu projede il bazında kota bulunmadığını kaydeden Çepni, "Türkiye çapında müracaat alınıyor istenilen kotaya ulaştığında, sonradan başvuranların yararlanamama gibi bir hali söz hususu olabiliyor. Bu halle karşılaşmamak amacıyla müracaatlarımızı son güne bırakmayalım. Afyonkarahisar'daki müracaat oranımız şu anda bizim beklenenin altında. Biz ilimizde yararlanabilecek işletmeleri ziyaret ederek seminerler veriyoruz. Hızlıca müracaatlarını yapmaya istihdam yaratmaya çağrı ediyoruz" diye konuştu.
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