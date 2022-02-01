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    • Ekonomi
    • 01.02.2022 11:17
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    • 01.02.2022 11:17
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    1 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları: Motorin LPG benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi...

    Son günlerin en çok merak edilenleri arasında benzin ve motorin fiyatları yer alıyor. Otomobil sahipleri Şubat ayının gelmesiyle birlikte fiyatlarda bir değişim yaşanıp yaşanmayacağına dair son gelişmeleri takip ediyor. Peki, 1 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar? Motorin LPG benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

    Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

    1 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları yeni ayın ilk gününde merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Otomobil sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 1 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar? Motorin LPG benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte merak edilen detaylar...

    AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Benzine 39 kuruş, motorine 22 kuruş, otogaz LPG'ye 38 kuruş zam geleceği iddia edildi. Ancak EPGİS'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 89,50 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,50 dolardan işlem görüyor. Dün 91,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 89,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,43 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve salgın sonrası talep toparlanması nedeniyle piyasalardaki arz daralmasının derinleşeceğine yönelik endişeler etkili oldu.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mart ayına yönelik üretim politikasını belirleyeceği yarınki toplantısı öncesi piyasalarda oluşan belirsizlik de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

        Uzmanlar, hedeflenen üretim kotalarına ulaşamayan OPEC+ ülkelerinin mart ayında mevcut üretim politikasına sadık kalacağını ve artan talep karşısında arzdaki daralmanın süreceğini tahmin ediyor.

        Brent petrolde teknik olarak 89,73 ile 90,17 dolar aralığının direnç, 89,29 ile 88,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 1 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları: Motorin LPG benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi...
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