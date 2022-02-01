1 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları: Motorin LPG benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Shell, BP, Petrol Ofisi...

1 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları yeni ayın ilk gününde merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Otomobil sahipleri fiyatlarda düşüş ya da yükseliş olup olmayacağını merak ederek konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 1 Şubat 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar? Motorin LPG benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte merak edilen detaylar...
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Benzine 39 kuruş, motorine 22 kuruş, otogaz LPG'ye 38 kuruş zam geleceği iddia edildi. Ancak EPGİS'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.