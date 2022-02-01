Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.02.2022 15:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 15:21
    ABONE OL

    TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları kazananlar isim listesi! TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 konut kura sonucu sorgulama…

    Tüm illerden vatandaşlar tarafından TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları kazananlar isim listesi yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Afyonkarahisar Merkez ilçesine bağlı Sadıkbey mahallesi 368 adet konut kapsamında yapılacak 69 konut için kura çekimi bugün gerçekleşti ve katılanlar tarafından sonuçlar ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 konut kura sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

    takvim.com.tr
    TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları kazananlar isim listesi!

    TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları kazananlar isim listesi! TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 konut kura sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?Merakla ve heyecanla beklenen TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 konut kura çekilişi gerçekleşti ve sonuç araştırmaları da hız kazandı. Ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları kazananlardan olup olmadığını merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

    TOKİ Afyonkarahisar Merkez Sadıkbey kura sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilen Afyonkarahisar Merkez Sadıkbey Mahallesi 368 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 69 adet konutu satın almaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu.

    İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 10 Şubat 2022 - 17 Şubat 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

    Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 35 adet yedek hak sahibi belirlendi. Sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

    Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

    Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

        Konut alıcısı, Gayrimenkul' ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

        Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 03 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 18 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 03 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

        Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 AYdır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

        Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

        Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

        Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

        Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.

        İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.

        Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

        TOKİ'nin internet sayfasında yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li İBB’nin kadrolu trolü günler sonra ortaya çıktı!
        Haberler Ekonomi TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları kazananlar isim listesi! TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 konut kura sonucu sorgulama…
            SON DAKİKA