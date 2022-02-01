TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları kazananlar isim listesi! TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 konut kura sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?Merakla ve heyecanla beklenen TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 konut kura çekilişi gerçekleşti ve sonuç araştırmaları da hız kazandı. Ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları kazananlardan olup olmadığını merak ediyor. İşte tüm bilgiler...
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI KAZANANLAR İSİM LİSTESİ
TOKİ Afyonkarahisar Merkez Sadıkbey kura sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. TOKİ tarafından gerçekleştirilen Afyonkarahisar Merkez Sadıkbey Mahallesi 368 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 69 adet konutu satın almaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 10 Şubat 2022 - 17 Şubat 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 35 adet yedek hak sahibi belirlendi. Sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.