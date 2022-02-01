TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları kazananlar isim listesi! TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 konut kura sonucu sorgulama…

Konut alıcısı, Gayrimenkul' ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 03 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 18 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 03 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 AYdır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.