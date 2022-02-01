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    • Ekonomi
    • 01.02.2022 15:57
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    • 01.02.2022 15:57
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    Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüşme gerçekleştirdi.

    DHA
    Bakan Nebati’den önemli görüşme!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ve ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

    Bakan Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud- Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

    İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI DEĞERLENDİRDİK
    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

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