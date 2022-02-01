Kartlı ödemeler 2021 yılında yüzde 49 arttı

Kredi kartı sayısı yüzde 11 artışla 83,8 milyon olurken, banka kartı sayısı yüzde 4 yükselişle 150,1 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 32 artışla 57,1 milyon adede ulaştı. Böylece toplam kart sayısı yüzde 10 artarak yaklaşık 291 milyon adet olarak gerçekleşti. Avrupa'da bu alanda en yüksek kart sayısına sahip ülke Türkiye oldu.

KREDİ KARTLI ÖDEME TUTARI 1,4 TRİLYON LİRA OLDU

Geçen yıl kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yüzde 47 artışla 1 trilyon 406 milyar TL'ye, banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 55 artışla 279,8 milyar TL'ye, ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 211 artışla 26,5 milyar TL'ye ulaştı.