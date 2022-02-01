Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin! Parasını ödedi ama evi alamadı

'PARAMI KULLANDILAR'

Yaşadığı mağduriyetle ilgili konuşan S.Ö. şunları söyledi: "Tüm ödemelerimi düzenli yapıyordum ve geçen eylül ayında da evi alacaktım. Evin kalan diğer tüm ödemesini de normalde eylülde yapacaktım ancak evin söylenen tarihten 6 ay sonra teslim edileceğini söyledikleri için ben 5 bin TL'ye ödemeye devam ettim. Ancak aralık ayında sözleşmeyi tek taraflı fesh ettiklerini bildirdiler. Bize sattıkları daireleri de 860 bin TL'ye satışa çıkardılar. Yaptıklarının hukuksuz olduğunu söyledim, oğlum da avukat. Gidip görüştük bu kez de 60 bin TL daha ödeme yapmamı istediler. Yaptıkları şey açık açık dolandırıcılık. Bunu benim dışımda birilerine daha yapmışlardır. Çünkü bana gönderdikleri ilk tek taraflı fesihte zarfta benim ismim yazıyordu, ancak evraklar başkasının adınaydı. Amaçları tamamen tüketici tokatlamak. Benim paramı 2 yıl kullandılar, şimdide iade ettiler."