Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin! Parasını ödedi ama evi alamadı

Yalova'da yaşayan devlet memuru S.Ö., 2020 yılının Mayıs ayında yüzde 35 bini peşin vererek, Yalova Group'tan 250 bin TL'lik bir ev satın aldı. Kalan parayı da her ay 5 bin TL ödeyecek şekilde taksitlendirdi. Dairenin teslim edileceği 2021 yılının Eylül ayında ise paranın tamamını ödeyecekti. Ancak inşaat firması, daireleri söylediği tarihte teslim etmemesine rağmen, S.Ö. 5 bin TL'lik ödemelerini sürdürdü.
Ancak geçen aralık ayında inşaat firması tarafından S.Ö.'ye bir ihtarname gönderilerek sözleşmenin tek taraflı feshedildiği bilgisi verildi. Bunun üzerine, S.Ö. dairenin kalan 80 bin TL'sini toplu yatırdı. Ancak firma, buna rağmen tapuyu vermedi ve S.Ö.'nün ödediği 250 bin TL'yi geri iade etti. Milliyet'in haberine göre konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen S.Ö.'ye, firma sahipleri bu kez de, 250 bin TL'nin üzerine 60 bin TL daha öderse daireyi teslim edeceklerini söyledi. S.Ö., fazladan 60 bin TL ödemeyi kabul etmeyeceğini belirterek, yaşadığı mağduriyeti yargıya taşıdı.
'PARAMI KULLANDILAR'
Yaşadığı mağduriyetle ilgili konuşan S.Ö. şunları söyledi: "Tüm ödemelerimi düzenli yapıyordum ve geçen eylül ayında da evi alacaktım. Evin kalan diğer tüm ödemesini de normalde eylülde yapacaktım ancak evin söylenen tarihten 6 ay sonra teslim edileceğini söyledikleri için ben 5 bin TL'ye ödemeye devam ettim. Ancak aralık ayında sözleşmeyi tek taraflı fesh ettiklerini bildirdiler. Bize sattıkları daireleri de 860 bin TL'ye satışa çıkardılar. Yaptıklarının hukuksuz olduğunu söyledim, oğlum da avukat. Gidip görüştük bu kez de 60 bin TL daha ödeme yapmamı istediler. Yaptıkları şey açık açık dolandırıcılık. Bunu benim dışımda birilerine daha yapmışlardır. Çünkü bana gönderdikleri ilk tek taraflı fesihte zarfta benim ismim yazıyordu, ancak evraklar başkasının adınaydı. Amaçları tamamen tüketici tokatlamak. Benim paramı 2 yıl kullandılar, şimdide iade ettiler."