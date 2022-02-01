AGİ kalktı mı? AGİ Şubat maaşlarına yattı mı? Asgari Geçim İndirimi ne kadar, zamlı maaşlara eklendi mi? Evli, bekar, çocuklu...

Burada bu desteğin yani 638 liranın kime ödeneceği sorusu ortaya çıkıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi gazetede yayımlanan 319 numaralı tebliğine bakıldığında tüm hesaplamalar brüt ücret üzerinden yapılıyor. Buna göre brüt ücret ile anlaşan çalışanlar 638 liralık gelir vergisi iadesinden yararlanıyor. Taslakta net ücretten anlaşan birisi için bu 638 liralık istisnanın nasıl ödeneceği ise yer almıyor. Bu durumda net ücretten anlaşan bir çalışanın maaş hesabındaki bu istisna işverene bir destek olarak duruyor.

1- Kimler vergi ödemeyecek?

Asgari ücret ile çalışanlar hiç vergi ödemeyecek. Böylece asgari ücretle çalışan bir işçinin 676 lirayı bulan bir vergi avantajı ortaya çıkacak. Vergi istisnası olmasaydı net asgari ücret 3.952 liraya düşecekti.

2- Yüksek maaşta hesap nasıl olacak?

Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için de gelirlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Bu çalışanlar için de en az 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilecek. Kalan bölüm için gelir ve damga vergisi hesaplanacak. Ocak ayı için hesap şöyle yapılacak:

3- Vergi dilimi arttığında net maaş düşecek mi?

Yılın sonlarına doğru vergi dilimi artınca ödenecek gelir vergisi de artacağından net maaş düşecek. Ancak 638 liralık istisna yıl sonuna doğru 850 liraya kadar çıkacak.

4- AGİ'nin yerine destek var mı?

Asgari Geçim İndirimi aslında bir vergi iadesi olarak uygulanıyordu.

Yani devlet alacağı 638 liralık gelir vergisinin bir kısmını çalışanın eş ve medeni durumuna göre geri iade ediyordu. Burada 2022 yılı için en yüksek AGİ üç çocuklu eşi çalışmayan birisi için 638 lira olacaktı. Bu durumda bunun tamamı iade edilecekti. Şimdi bakıldığında aslında AGİ kalkmış olsa da maaşların tamamında üç çocuklu ve eşi çalışmayan yani en yüksek AGİ miktarınca vergiden vazgeçilmiş durumda.