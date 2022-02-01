Aralık ayında 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 4.253 TL olduğu duyurulmuştu. Asgari ücretin üstünde maaş alanlar AGİ alıp alamayacağını merak etmeye başladı. Peki, AGİ verilecek mi? Asgari ücretin üstünde maaş alanlar AGİ alacak mı? Bekar, evli, 1, 2, 3 çocuklu AGİ alacak mı? İşte detaylar...
AGİ KALKTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 'AGİ kalktı mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
"Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs. bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti."
AGİ KİMLERE VERİLECEK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Torba kanun ile 2022 yılında Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan gelir ve damga vergisi alınmayacak. Böylece önceden apartman görevlisi için uygulanan vergisiz asgari ücret herkes için geçerli oldu.
AGİ, çalışanlara ödenen bir vergi iadesidir. Yani devlet maaşlardan alınan gelir vergisinin bir kısmını medeni durum ve çocuk sayısına göre hesaplayıp çalışana geri vermekteydi. Buna da Asgari Geçim İndirimi diyorduk. Ancak şimdi maaşlardan vergi kalktığı için olmayan bir verginin iadesi de ortadan kalkmış oldu.
Dolayısıyla asgari ücret ile çalışanlar AGİ artık alamayacak. Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için de farklı bir uygulama olmayacak. Çünkü AGİ hesaplaması maaş ne olursa olsun asgari ücretten yapılıyor. Bu yüzden asgari ücret üzerinde maaş alanlar için de vergi kalktığı için bir vergi iadesi olmayacak.