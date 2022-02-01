Biraz önce belli oldu! 100 bin TL faizsiz verilecek: Anında e-Devlet şifrenizle girerek başvuru yapın!

100.000 TL FAİZSİZ KREDİYE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Genç, yeni mezun ve bayan istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, tespit edilen sektörlerde etkinlik gösteren işletmeler, 1981 ve ardından doğumlu, daha evvel hiç çalışmamış ya da son 3 senede 6 aydan çok çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

ÖDEME ŞARTLARI NELER?

İşletmelerden, kıstaslara makul yeni bir personeli 12 ay süresince istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir başka mühim ölçüt de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.