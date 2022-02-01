Biraz önce belli oldu! 100 bin TL faizsiz verilecek: Anında e-Devlet şifrenizle girerek başvuru yapın!

Faizsiz kredi fırsatıyla alakalı açıklama yapıldı. e-Devlet şifresiyle girerek müracaat yapanın hesabına 100 bin TL yatacak. Bu tarafta 100 bin TL çeken 100 bin TL geri ödeyecek. KOSGEB, koronavirüs pandemisi döneminde zarar göre işletmelerin istihdamını çoğaltmak amacıyla 100 bin TL faizsiz kredi desteği veriyor. Buna göre, rastgele bir komisyon ödemesi ya da faiz söz hususu olmayacak.
KOSGEB Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlamında ilan edilen mikro ufak işletmelere yönelik destek uygulaması ile ilgili veriler ver verdi. KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkisi azaltmak ve istihdam miktarını çoğaltmak hedefiyle yeni bir destek uygulaması açıklandığını bildiren Çepni, "Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişi kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları vatandaş başına 100 bin TL destek alabilirken beş vatandaşa kadar iş olanağı verebiliyorlar" dedi.
FAİZSİZ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Projeye son müracaat tarihinin 31 Mart 2022 olduğunu ve bu projede il bazında kota bulunmadığını kaydeden Çepni, "Türkiye çapında müracaat alınıyor istenilen kotaya ulaştığında, sonradan başvuranların yararlanamama gibi bir hali söz hususu olabiliyor. Bu halle karşılaşmamak amacıyla müracaatlarımızı son güne bırakmayalım. Afyonkarahisar'daki müracaat oranımız şu anda bizim beklenenin altında. Biz ilimizde yararlanabilecek işletmeleri ziyaret ederek seminerler veriyoruz. Hızlıca müracaatlarını yapmaya istihdam yaratmaya çağrı ediyoruz" diye konuştu.
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