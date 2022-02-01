Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıkladı: Sanatçılara da vergi istisnası geldi!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre, bu yıl için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Sosyal medya üreticileri gibi sanatçılar da vergi istisnadan yararlanacak. Bakan Nebati, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta "eser niteliğindeki çalışmalar" için vergi istisnasından yararlanıldığına dikkat çekti.