Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport için gerekli belgeler neler?

Yurtdışı seyahatlerinde zorunlu olarak istenen pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport başvurusu yapacak olan vatandaşlar online olarak bu işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ederken bir yandan da 2022 yılında pek çok alanda değişen ücretlendirmelerden dolayı pasaport başvuru ücretinin kaç TL olduğu araştırılmaya başlandı. Peki 6 aylık, 1 yıl ve 3 yıllık pasaport fiyatları nedir? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? İşte detaylar…
PASAPORT FİYATLARI VE HARÇ ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR?
Pasaport ücretleri 2022 yılında güncellendi. 2022 yılı için vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Yeni yılda pasaport ve ehliyet harçlarında bu oran kadar artışa gidildi.
Buna göre 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak.
1 yıllık pasaport harcı 332.10 TL'den 452,32 TL'ye yükselecek.
3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.
PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Pasaport başvurusu yapmak için, telefonla veya internetten randevu alabilirsiniz.
Telefonla 199 nolu numaradan,İnternetten randevu.nvi.gov.tr adresinden "NVI Mobil" akıllı telefon uygulamasından randevu günü/saatinde, İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek, sıramatikten SIRA NUMARASI alarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.