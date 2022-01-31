Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport için gerekli belgeler neler?

Yurtdışı seyahatlerinde zorunlu olarak istenen pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport başvurusu yapacak olan vatandaşlar online olarak bu işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ederken bir yandan da 2022 yılında pek çok alanda değişen ücretlendirmelerden dolayı pasaport başvuru ücretinin kaç TL olduğu araştırılmaya başlandı. Peki 6 aylık, 1 yıl ve 3 yıllık pasaport fiyatları nedir? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? İşte detaylar…