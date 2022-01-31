Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor

2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ilk taksiti için son ödeme tarihi geldi çattı. Araç sahipleri için ödeme süresi bugün sona eriyor. 2022 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başlamıştı. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Araç sahiplerinin ilk taksit ödemelerinin süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona eriyor.
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi "https://ivd.gib.gov.tr/" ve Dijital Ödeme Noktası'nda "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgileriyle ödenebiliyor.
MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesi'nden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla da yapılabiliyor.