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    • Ekonomi
    • 31.01.2022 09:00
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    • 31.01.2022 09:00
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    Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı kira artış oranı TEFE TÜFE hesaplama nasıl yapılır?

    Milyonlarca ev sahibi ve kiracı yılın ilk kira artış oranının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda konu hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. TÜİK tarafından açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte merak edilen sorular yanıt bulmuş olacak. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı kira artış oranı TEFE TÜFE hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

    Kira artış oranı özellikle ayın son gününde milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Son gelişmeleri merak eden milyonlarca kişi araştırmalara başladı ve TÜİK'ten yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı kira artış oranı TEFE TÜFE hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

    KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birlikte Şubat ayı kira artış oranı da netlik kazanacak.

    2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

    TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

    2021 ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

    Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

        OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

        ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.
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        Haberler Ekonomi Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı kira artış oranı TEFE TÜFE hesaplama nasıl yapılır?
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