3.5 milyon anneye kreş desteği rehberi: Devletten aylık 1.531 lira



Kreş desteği nedir, hangi kurumlar aracılığıyla veriliyor?

Sigortalı çalışan annelerin işe devamını sağlamak amacıyla çocukların bakım ihtiyaçlarını karşılamak için devletin verdiği desteğe kreş yardımı deniyor. Devlet maddi güçlük çeken ailelere, çalışan kadınların iş hayatında istihdamı için bu yıl 1.531 lira kreş yardımı veriyor. Kreş parası, bakım desteğinin yanı sıra 5.651 lira eğitimli bakıcı desteği veriliyor. Kreş desteği öncelikle geliri düşük ve çalışmak zorunda olan annelere veriliyor. Kurumsal çocuk bakımı projesi kapsamında 1.510 lira, işbaşı eğitim programına katılan annelere bakım desteği adı altında 400 lira, İşte Anne Projesi'ne katılanlara da 3.300 lira ödeme yapılıyor.



Kurumsal Çocuk Bakım Projesi kapsamında verilen desteğe bütün anneler başvurabiliyor mu?

Çocuğun 0-60 ay aralığında olması, annenin bir iş yerinde tam zamanlı, SGK kapsamında çalışıyor olması gerekiyor. Annenin çocuğun düzenli olarak MEB'e bağlı anaokulu, kreş, gündüz bakımevi gibi eğitim kurumlarına göndermesi de koşullar arasında yer alıyor. Hak kazanan anneler 24 ay boyunca 1510 lira kreş desteği alabilecek. Bu desteğe, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya illerinde yaşayanlar başvurabiliyor.

İşten ayrılan annenin kreş desteği kesilir mi? İşverenin her ay SGK'ya annenin 30 gün sigortalı olarak çalıştığına yönelik bildirimi zorunlu. Bu destek anne çalıştığı sürece veriliyor. İş arama süresince ve çocuğun kreşe devam etmesi durumunda destekten 3 ay daha yararlanılabilir. Çocuğun kreşe devam edememesi durumunda Proje Ofisi'ne bilgi verilir.