BES’te altın kazanç! 2021’de rekor getiri

Basit bir hesapla, 2021'in başında BES'e 10 bin lira peşin yatıran ve birikimlerini altın ya da dış borçlanma araçları fonunda değerlendirmeyi tercih eden bir katılımcının sene sonunda birikimi 2.500 lira devlet katkısı ile birlikte 18.500 lirayı çıktı.

2021'de yüzde 25 devlet katkılarının değerlendirildiği fonların getirisi ise negatif oldu. Devlet katkılarının değerlendiği faizli fonlar yüzde 6 negatif getiri sağlarken, faizsiz fonlar ise yüzde 18.33 getiri sağladı.