BES’te altın kazanç! 2021’de rekor getiri

Emeklilik fonları 2021 yılında yüzde 44 getiri sağladı, en yüksek getiri ise yüzde 67.26 ile Altın fonunda oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) 2021 yılı getirilerini açıkladı. Geçen sene tüm BES fonlarının ortalama getirisi yüzde 44.07 olurken, faizli fonların getirisi yüzde 40.04, faizsiz fonların getirisi de yüzde 61.67 olarak gerçekleşti. Buna göre, tasarruflarını faizli fonlarda değerlendiren BES katılımcılarının birikimleri yüzde 44.07, faizsiz fonları tercih edenlerin birikimleri ise yüzde 61.67 arttı.
TASARRUFLAR ARTTI
2021 yılında yüzde 36.08'lik TÜFE ile mukayese edildiğinde ise BES katılımcıları enflasyonun yaklaşık 8 puan üzerinde getiriri sağlamış oldu. Geçen sene faizli fonları tercih edenlerin enflasyon karşısında birikimleri TÜFE'nin üzerinde 4 puan artarken; birikimlerini faizsiz fonlarda değerlendirenler TÜFE'nin 25.5 puan üzerinde reel getiri elde ettiler.
Aynı dönemde diğer Yatırım enstrümanlarının getirilerine bakıldığında ise 2021 yılında, birikimlerini mevduat faizinde değerlendirenler ortalama yüzde 17.78 getiri elde eti ve böyle birikimleri yüzde 36.08'lik TÜFE karşısında 18 puan eridi. Geçen sene BİST 100 yatırımcısına yüzde 25.80 getiri sağladı, ancak bu getiri enflasyonun 10 puan altında kaldı.