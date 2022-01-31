Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.01.2022 18:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2022 18:55
    ABONE OL

    Borsa günü yükselişle kapattı! 31 Ocak 2022 BIST 100 son durum

    Son dakika borsa haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31 Ocak 2022 tarihini yüzde 1,01 değer kazancıyla 2.003,20 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile sigorta oldu. İşte BIST 100 son durum...

    Borsa yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselmeye devam ediyor. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 2.003,20 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    BORSADA EN FAZLA KAZANDIRA SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile sigorta oldu.

    Ü

    Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta hakim olan oynaklığın yavaş yavaş azaldığını belirterek, Çin'de teknoloji şirketlerine yönelik atılan regülasyon adımlarında sona gelindiğine ilişkin haberlerin de risk iştahını desteklediğini söyledi.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin ise hala önemli risk unsuru olduğuna işret eden analistler, yarın dünya çapında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Pitbull’lar Asiye’ye saldırmıştı! İddianeme tamam
        Haberler Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı! 31 Ocak 2022 BIST 100 son durum
            SON DAKİKA