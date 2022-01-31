Borsa günü yükselişle kapattı! 31 Ocak 2022 BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselmeye devam ediyor. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 2.003,20 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
BORSADA EN FAZLA KAZANDIRA SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile sigorta oldu.
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Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta hakim olan oynaklığın yavaş yavaş azaldığını belirterek, Çin'de teknoloji şirketlerine yönelik atılan regülasyon adımlarında sona gelindiğine ilişkin haberlerin de risk iştahını desteklediğini söyledi.