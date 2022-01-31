Aylık tüketim 150 kilovattan 210 kilovata çıktı! Elektrik faturalarındaki düzenleme nedir, faturaya nasıl yansıyacak? İşte yeni hesaplama

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gittiklerini duyurdu. Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamayla birlikte vatandaşlar düzenlemenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki Elektrik faturalarındaki düzenleme nedir, faturaya nasıl yansıyacak?
ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DÜZENLEME NEDİR, FATURAYA NASIL YANSIYACAK?
Son dakika haberi! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
''Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık.
Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz.''
2022 ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA
Daha önce 150 kWh'ye kadar olan tüketimler 1,37 ile çarpılarak hesaplanıyordu. 150 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılıyor ve 150 kWh tüketimin üzerine ekleniyordu. Yeni düzenleme ile birlikte değişti.
210 kWh'ye kadar olan tüketimler bundan böyle 1,37 ile çarpılarak hesaplanacak. 210 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılacak ve 210 kWh tüketimin üzerine eklenecek.
Düzenlemeye göre elektrik faturalarında artık aylık 210 kilovatsaatlik tüketim sınır olacak. Elektrik faturasının yüzde 50 zamlı gelmesi için ayda 210 kilovatsaatten fazla tüketim yapmamak gerekiyor.
210 kWh ve üzeri elektrik tüketimi artık farklı zam oranlarıyla çarpılmaktadır.