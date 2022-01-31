Sahibinden satılık 2. el otomobile özel kredi fırsatı! 1.599 TL taksitle araba alabilirsiniz! 8 yaşına kadar tüm araçlarda...

ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi
ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi ile görülmemiş fırsatlar sunuyor. Araç kaskolarını banka üzerinden yapanlara özel cazip faiz indirimleri sunmasının yanı sıra uygun geri ödeme seçenekleri ve taksit tarihini kendi ihtiyaçlarına göre özel olarak belirleme avantajları ile kredi kullanabilecekler. 8 yaşına kadar araçlarda geçerli olmak üzere faiz oranları; 3-6 ay için %0,99, 9-48 ay için %1,44 olarak hesaplanmıştır.
50.000 TL taşıt kredisi için örnek hesaplama yapıldığında ise 48 ay vadede 1.996 TL taksit ödemesi ile kredinizi kullanarak dilediğiniz bir ikinci el araca sahip olabilirsiniz. Anlaşmalı otomobil markalarının sevilen birçok modeli için ikinci el taşıt kredisi kullanarak hayallerini kurduğunuz araca kolayca sahip olabilirsiniz.
Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi
Vakıfbank ise 2. El Taşıt Kredisi kampanyasını en makul oranlar ile sunmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajları ile yer verilen kredi kapsamında, %1,59'dan başlayan faiz oranları ile kredi tahsis edilmektedir. 48 aya kadar vade fırsatlarına yer veren Vakıfbank, bütçe dostu geri ödeme olanaklarından tüm vatandaşların en iyi oranlar ile yararlanmasını sağlar.