Sahibinden satılık 2. el otomobile özel kredi fırsatı! 1.599 TL taksitle araba alabilirsiniz! 8 yaşına kadar tüm araçlarda...

Akbank İkinci El Taşıt Kredisi

En uygun ikinci el taşıt kredisini arayanlara özel Akbank'tan cazip teklifler sunuluyor. İster sıfır km ister ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere en uygun oranlar sunulmaya devam ediyor. %2,00'dan başlayan faiz oranları ve 48 aya kadar vade seçenekleri ile en makul ikinci el araç kredisi sağlanmaktadır.

50.000 TL kredi için örnek maliyet tablosuna göre; 48 ay vade ve için %2,15 faiz oranlarıyla aylık 1.828 TL taksit ödeyerek ikinci el dilediğiniz bir aracı satın alabilir ve kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Artan araç fiyatlarına karşı bankaların hesaplı kredileri destek sunmaya devam ediyor.