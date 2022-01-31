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    • Ekonomi
    • 31.01.2022 16:24
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    • 31.01.2022 16:24
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    Sahibinden satılık 2. el otomobile özel kredi fırsatı! 1.599 TL taksitle araba alabilirsiniz! 8 yaşına kadar tüm araçlarda...

    Otomobil fiyatlarındaki artış vatandaşları uygun kredilere yöneltmiş durumda. ING Bank, Vakıfbank ve Akbank tarafından ikinci el taşıtlara özel araç kredileri düşük faiz oranları ile dikkat çekiyor. Sıfır km veya ikinci el bir araç almak için bankaların cazip kredi seçeneklerinden yararlanmak isteyenlere özel teklifler sunulmaya devam ediyor. Son dönemde artan otomobil fiyatlarına karşı kredi kullanarak hayallerindeki araçlara kavuşmak isteyenler üç bankadan özel taşıt kredisi kampanyalarını kullanarak en uygun oranlarla dilediği araca rahatça kavuşabilir. İşte en uygun taşıt krediler...

    takvim.com.tr
    Sahibinden satılık 2. el otomobile özel kredi fırsatı!

    ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi

    ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi ile görülmemiş fırsatlar sunuyor. Araç kaskolarını banka üzerinden yapanlara özel cazip faiz indirimleri sunmasının yanı sıra uygun geri ödeme seçenekleri ve taksit tarihini kendi ihtiyaçlarına göre özel olarak belirleme avantajları ile kredi kullanabilecekler. 8 yaşına kadar araçlarda geçerli olmak üzere faiz oranları; 3-6 ay için %0,99, 9-48 ay için %1,44 olarak hesaplanmıştır.

    50.000 TL taşıt kredisi için örnek hesaplama yapıldığında ise 48 ay vadede 1.996 TL taksit ödemesi ile kredinizi kullanarak dilediğiniz bir ikinci el araca sahip olabilirsiniz. Anlaşmalı otomobil markalarının sevilen birçok modeli için ikinci el taşıt kredisi kullanarak hayallerini kurduğunuz araca kolayca sahip olabilirsiniz.

    Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi

    Vakıfbank ise 2. El Taşıt Kredisi kampanyasını en makul oranlar ile sunmaya devam ediyor. 3 ay erteleme avantajları ile yer verilen kredi kapsamında, %1,59'dan başlayan faiz oranları ile kredi tahsis edilmektedir. 48 aya kadar vade fırsatlarına yer veren Vakıfbank, bütçe dostu geri ödeme olanaklarından tüm vatandaşların en iyi oranlar ile yararlanmasını sağlar.

        50.000 TL taşıt kredisi için örnek faiz maliyeti tablosuna göre; 48 ay vade ve %1,59 faiz oranları ile 1.599 TL taksit avantajları ile kredi geri ödemeleri gerçekleştirilmektedir. 3 ay ödemesiz fırsatlarından da yararlanarak hayalini kurduğunuz araca en uygun ikinci el fiyatı ve avantajları ile rahatça kavuşabilirsiniz.

        Akbank İkinci El Taşıt Kredisi

        En uygun ikinci el taşıt kredisini arayanlara özel Akbank'tan cazip teklifler sunuluyor. İster sıfır km ister ikinci el araçlarda geçerli olmak üzere en uygun oranlar sunulmaya devam ediyor. %2,00'dan başlayan faiz oranları ve 48 aya kadar vade seçenekleri ile en makul ikinci el araç kredisi sağlanmaktadır.

        50.000 TL kredi için örnek maliyet tablosuna göre; 48 ay vade ve için %2,15 faiz oranlarıyla aylık 1.828 TL taksit ödeyerek ikinci el dilediğiniz bir aracı satın alabilir ve kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Artan araç fiyatlarına karşı bankaların hesaplı kredileri destek sunmaya devam ediyor.
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        Haberler Ekonomi Sahibinden satılık 2. el otomobile özel kredi fırsatı! 1.599 TL taksitle araba alabilirsiniz! 8 yaşına kadar tüm araçlarda...
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