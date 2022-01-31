Devletten doğalgaz faturası desteği! Destekten kimler yararlanabilecek? Doğalgaz faturası desteği alma şartları neler?

Devlet, 'ısınma yardımı' başlığı altında dar gelirli 1.8 milyon aileye kömür desteğinde bulunuyor.
Isınma yardımının kapsamının genişletilebileceği açıklanmıştı. Artık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi 4 milyon haneye doğalgaz desteği de verilecek. Destek için başvurular, bu ayın ikinci yarısında alınmaya başlayacak. Başvuru, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na giderek yapılabilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor.