Devletten doğalgaz faturası desteği! Destekten kimler yararlanabilecek? Doğalgaz faturası desteği alma şartları neler?

KİMLER YARARLANACAK?

Kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor.