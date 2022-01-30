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    • Ekonomi
    • 31.01.2022 06:32
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    • 31.01.2022 06:37
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    Gram altın kaç TL’den işlem görüyor? 31 Ocak Pazartesi Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadardan alıcı buluyor?

    Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hafta sonu serbest piyasanın sona ermesinin ardından tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren altın piyasasındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki 31 Ocak Pazartesi Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadardan alıcı buluyor? Hem yatırımcılar hem de hediye olarak almak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gram altın kaç TL’den işlem görüyor?

    Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? 31 Ocak Pazartesi Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadardan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekonomi gündeminden düşmeyen ve her gün vatandaşlar tarafınfan merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Piyasaların ilk işlem gününde özellikle yatırımcılar altının ne kadardan satıldığını öğrenmek istiyor. İşte güncel bilgiler…

    31 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 775,54

    Gram altın satış: 775,63

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.258,00

    Çeyrek altın satış: 1.292,00

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 2.517,00

        Yarım altın satış: 2.584,00

        ALTIN (ONS)

        Altın (ONS) alış: 1.787,06

        Altın (ONS) satış: 1.787,37

        CUMHURİYET ALTINI

        Cumhuriyet altını alış: 5.174,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.252,00

        22 AYAR BİLEZİK

        22 ayar bilezik alış: 703,70

        22 ayar bilezik satış: 732,37

            Altının onsu 1.785,15 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.785,15 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,10 kayıpla 777 bin liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5971 lira, satışta 13,6516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5837 lira, satışta 13,6381 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,87'den gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1146, sterlin/dolar paritesi 1,3410, dolar/yen paritesi de 115,34 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,25 yükselişle 89,55 dolardan işlem görüyor.
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            Haberler Ekonomi Gram altın kaç TL’den işlem görüyor? 31 Ocak Pazartesi Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadardan alıcı buluyor?
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