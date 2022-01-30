Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? 31 Ocak Pazartesi Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadardan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekonomi gündeminden düşmeyen ve her gün vatandaşlar tarafınfan merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Piyasaların ilk işlem gününde özellikle yatırımcılar altının ne kadardan satıldığını öğrenmek istiyor. İşte güncel bilgiler…