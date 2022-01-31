Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Şubat yarım, çeyrek, tam altın, 22 ayar bilezik kaç TL? Gram altın düşüyor mu yükseliyor mu?

Tüm illerden vatandaşlar arama motorları üzerinden altın piyasasına dair son gelişmeleri yakından takip ediyor. Her gün sabahın erken saatlerinde araştırma konusu olan altın piyasasındaki düşüş devam ediyor mu yoksa yükselişe mi geçti? Haftanın ikinci işlem gününde merak konusu olan altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Şubat yarım, çeyrek, tam altın, 22 ayar bilezik kaç TL? İşte yanıtı…