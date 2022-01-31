Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.02.2022 06:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 06:33
    ABONE OL

    Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Şubat yarım, çeyrek, tam altın, 22 ayar bilezik kaç TL? Gram altın düşüyor mu yükseliyor mu?

    Yeni haftanın ikinci işlem gününde piyasalarla ilgili son durum merak ediliyor. Hem yatırım hem de hediye amaçlı piyasaları yakından takip eden vatandaşlar 1 Şubat yarım, çeyrek, tam altın, 22 ayar bilezik fiyatlarının kaç TL’den alıcı bulduğunu merak ediyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik dikkat çekerken yeniden düşüşe geçen altın fiyatları bugün ne kadardan satılıyor? İşte son durum…

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları bugün ne kadar?

    Tüm illerden vatandaşlar arama motorları üzerinden altın piyasasına dair son gelişmeleri yakından takip ediyor. Her gün sabahın erken saatlerinde araştırma konusu olan altın piyasasındaki düşüş devam ediyor mu yoksa yükselişe mi geçti? Haftanın ikinci işlem gününde merak konusu olan altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Şubat yarım, çeyrek, tam altın, 22 ayar bilezik kaç TL? İşte yanıtı…

    1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 769,15

    Gram altın satış: 769,24

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.246,00

    Çeyrek altın satış: 1.276,00

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 2.517,00

        Yarım altın satış: 2.584,00

        ALTIN (ONS)

        Altın (ONS) alış: 1.797,69

        Altın (ONS) satış: 1.798,02

        TAM ALTIN

        Tam altın alış: 4.964,34

        Tam altın satış: 5.062,96

        CUMHURİYET ALTINI

        Cumhuriyet altını alış: 5.144,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.222,00

        14 AYAR BİLEZİK

        14 ayar bilezik alış: 419,46

        14 ayar bilezik satış: 510,24

        22 AYAR BİLEZİK

        22 ayar bilezik alış: 696,83

        22 ayar bilezik satış: 722,91

            Altının onsu 1.796,15 dolar

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.00 itibarıyla 1.796,15 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,67 kayıpla 764 bin liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3921 lira, satışta 13,4458 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5971 lira, satışta 13,6516 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,00'den, bileşik getirisi de yüzde 22,11'den gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 19.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1210, sterlin/dolar paritesi 1,3423, dolar/yen paritesi de 115,17 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 azalışla 88,72 dolardan işlem görüyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’de birbirinin kuyusunu kazan kazana!
            Haberler Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Şubat yarım, çeyrek, tam altın, 22 ayar bilezik kaç TL? Gram altın düşüyor mu yükseliyor mu?
                SON DAKİKA