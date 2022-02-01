TOGG gibi stratejik yatırımlara büyük teşvik: Türkiye dünyanın üretim üssü olacak!

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi Bakanlığı ve AK Parti grubu, yeni ekonomik programın üretim ayağının daha da güçlendirilmesi, Türkiye'nin dünyanın en büyük üretim üslerinden biri haline gelmesi için önemli bir çalışma başlattı.
Önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak yasa teklifi ile halen Türkiye'de sayıları 22'yi bulan endüstri bölgeleri yeniden düzenlenirken teşvikler de arttırılacak. TOGG gibi strateji yatırımlar tek endüstri bölgesi sayılabilecek. Teklifte şu değişikliklerin yer alması bekleniyor:
KOLAYLIK GETİRİLİYOR
Endüstri bölgelerinin oluşturulması daha esnek ve kolay hale getirilecek. Böylece yatırımcılar da rahatlayacak.
FARKLI TEŞVİKLER
Bu bölgelerin daha cazip hale gelmesi ve daha fazla yatırım alması için bazı destekler verilecek. Endüstri bölgeleri farklı büyüklüklerde olabilecek ve her birine farklı destek mekanizmaları uygulanabilecek. Bürokrasi azaltılacak, hızlı yatırım yapılması gerçekleştirilecek.