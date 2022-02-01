TOGG gibi stratejik yatırımlara büyük teşvik: Türkiye dünyanın üretim üssü olacak!

Önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak yasa teklifi ile halen Türkiye'de sayıları 22'yi bulan endüstri bölgeleri yeniden düzenlenirken teşvikler de arttırılacak. TOGG gibi strateji yatırımlar tek endüstri bölgesi sayılabilecek. Teklifte şu değişikliklerin yer alması bekleniyor:



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Endüstri bölgelerinin oluşturulması daha esnek ve kolay hale getirilecek. Böylece yatırımcılar da rahatlayacak.