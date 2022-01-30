Sebze meyveye soğuk zammı (Ekonomi haberleri)

Kar yağışı ve soğuk havanın yurt genelinde etkili olmasıyla kışı bahane edenler fiyatları artırdı. Hem marketlerde hem de pazar yerlerinde meyve- sebze fiyatları yükseldi. Bazı ürünlerde fiyatlar iki kat artırıldı. Salatalık 6 TL'den 13 TL'ye, pırasa 6 TL'den 10 TL'ye, ıspanak 8 TL'den 15 TL'ye, brokoli 7 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Bu arada birçok markette ürünlerin ulaşmadığı gerekçesiyle raflar boşaltıldı. Marketlerin ellerindeki ürünleri yüksek fiyatla satmaya başladığı görüldü. Büyük zincir marketlerin ürün sıkıntısı yaşamayacağını belirten uzmanlar, "Ancak sanki ürün yokmuş gibi fiyatları yükseltenler de oldu" dediler.

'CEP'TEN 'CEP'E PARA

Finans sektörüne ciddi bir hamle yapan teknoloji devleri, geleneksel bankacılık şirketleri için bir kıyamet olayı olarak görülüyor. Son örnek Apple. Akıllı telefonların temassız kredi kartı ödemelerini kabul etmesinin yöntemlerini geliştiren Kanadalı Mobeewave girişimini satın alan Apple, iPhone üzerinden para gönderme dönemini yıl sonuna kadar başlatmaya kararlı. Apple Pay'e olanak sağlayan donanımla aynı şekilde NFC çipi kullanılarak yapılacak bu sistemle dünyanın neresinde olursa olsun internet ve iPhone'a sahip iki kişi birbirlerine anında para gönderebilecek. Hem de masrafsız.

HASTASINA BAKANA 2.354 LİRA

Hükümet, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığını 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığını bin 298 TL'ye, evde bakım yardımını 2 bin 354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini de bin 649 TL'ye yükseltti. Fatma AKSU

TL'YE GEÇEN KURUMA ÇİFTE KAZANÇ

Yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumların, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergilendirmeden muaf olacak. Söz konusu muafiyetle ilgili yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.