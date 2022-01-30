Kiracılar, ev sahipleri, site yöneticileri bu haber sizin için: Yüksek aidata çareyi hukukçular anlattı

Özellikle büyükşehirlerde site yönetimleri aidatlara fahiş zamlar yapmaya başladı. Apartman genel kurullarında az sayıda katılımcıyla alınan bu kararlar vatandaşı isyan ettirirken hukukçular çareler önerdi.
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, yüksek aidat artışlarına ilişkin dava açılabileceğini belirterek, "Kararın iptali için, 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir." dedi.
Kat malikleri kuruluna katılım az olduğu için kontrol mekanizmasının yetersiz kalabildiğini dile getiren Yüksel, site yönetiminin bir şirkete devredilmesi halinde yönetici şirketin değişmesi için kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluğu gerektiğini kaydetti.