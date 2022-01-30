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    Kiracılar, ev sahipleri, site yöneticileri bu haber sizin için: Yüksek aidata çareyi hukukçular anlattı

    Sitelerde aidatlar fahiş şekilde artırıldı, vatandaşlar isyan etti. Hukukçular yönetimlerin keyfi uygulamalarına karşı yapılacakları tek tek anlattı. Keyfi yönetim kararlarına karşı dava hakkı bulunuyor. Ayrıca malikler mahkemeden genel kurul talebinde de bulunabiliyor.

    Yüksek aidata çare

    Özellikle büyükşehirlerde site yönetimleri aidatlara fahiş zamlar yapmaya başladı. Apartman genel kurullarında az sayıda katılımcıyla alınan bu kararlar vatandaşı isyan ettirirken hukukçular çareler önerdi.

    Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, yüksek aidat artışlarına ilişkin dava açılabileceğini belirterek, "Kararın iptali için, 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir." dedi.

    Kat malikleri kuruluna katılım az olduğu için kontrol mekanizmasının yetersiz kalabildiğini dile getiren Yüksel, site yönetiminin bir şirkete devredilmesi halinde yönetici şirketin değişmesi için kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluğu gerektiğini kaydetti.

        Ali Yüksel, site ve apartman giderlerinden bazı istisnalar hariç tüm sakinlerin eşit oranda sorumlu olduğunu belirterek, "Bir kişi kendi evinin daha küçük olduğunu ileri sürerek bu giderlere daha az katılması gerektiğini ileri süremez." diye konuştu.

        KİRACI ÖDEMEZ
        Aidat borcunun kural olarak kiraya verene ait olduğunu ancak sözleşmeye getirilen düzenlemelerle kiracıdan talep edildiğini dile getiren Yüksel, "Aidatlara yapılacak zamlar için kirayı geçmeme dışında yasal bir sınır yok. Genellikle enflasyon, asgari ücret artış oranı ya da yönetimce belirlenen farklı bir rakama göre güncelleniyor." dedi.

        Yüksel, aidata hangi gider kalemlerinin dahil olabileceğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

            "Apartmanın ya da sitenin su faturası, elektrik faturası, merkezi ısıtma ise doğal gaz faturası, bina görevlisi aylığı, bahçıvan aylığı, bekçi aylığı, kaloriferci aylığı ve benzeri ortak giderler aidat kapsamına girer. Sitelerde sadece 'olağan yönetim giderleri' kiracılardan istenebilir. Örneğin asansörün periyodik bakımı, kontrolü, ortak alanların aydınlatılması, temizliği, çalışanların ücreti gibi. 'Yatırım ve demirbaş' niteliğindeki giderleri kiracıların ödememesi gerekir."
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            Haberler Ekonomi Kiracılar, ev sahipleri, site yöneticileri bu haber sizin için: Yüksek aidata çareyi hukukçular anlattı
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