Kiracılar, ev sahipleri, site yöneticileri bu haber sizin için: Yüksek aidata çareyi hukukçular anlattı

Ali Yüksel, site ve apartman giderlerinden bazı istisnalar hariç tüm sakinlerin eşit oranda sorumlu olduğunu belirterek, "Bir kişi kendi evinin daha küçük olduğunu ileri sürerek bu giderlere daha az katılması gerektiğini ileri süremez." diye konuştu.