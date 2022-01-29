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    • Ekonomi
    • 29.01.2022 16:29
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    • 29.01.2022 16:29
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    BTT coin neden düşüyor, ne zaman gelecek? Bittorrent coin ne oldu? Bittorrent BTT coin yorumları!

    Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar Bittorrent coin hakkında yaşanan son dakika gelişmelerine odaklanıyor. Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Özellikle son günlerde başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para biriminde dalgalı bir seyir görülüyor.Bu kapsamda altcoinlerdeki son gelişmeleri takip edenler konu hakkında yaşanan gelişmelere odaklandı. Binlerce kişi tarafından takip edilen birimlerden birisi ise Bittorrent coin oldu. Peki, BTT coin neden düşüyor, ne zaman gelecek? Bittorrent coin ne oldu? İşte Bittorrent BTT coin yorumları!

    BTT coin ne zaman gelecek?

    Kripto para piyasalarında özellikle iki haftalık sürece bakıldığında inişli çıkışlı bir seyir yaşanıyor. 33 bin dolar seviyelerine kadar düşen Bitcoin şu saatlerde 37.700 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan Bittorrent coin ile ilgili araştırmalar son iki haftada artışa geçti. Büyük kripto borsalarında birimin görülmemesi yatırımcıları şaşırtmıştı. Peki, BTT coin ne zaman gelecek? Bittorrent coin ne oldu? Bittorrent BTT coin yorumları!

    BİTTORRENT COİN NE KADAR?

    1 BTT saat 16.30 itibariyle $0,000002 seviyesinde işlem görüyor.

    BİTTORRENT COİN NEDEN YOK, NE ZAMAN AÇILACAK?

    Henüz Bittorrent Coin hakkında kripto borsalarından bir açıklama gelmediğini belirtelim. Geldiğinde haberimizle anında size aktarılacaktır.

        BITCOIN'İN DOMİNANSI YÜKSELİŞTE

        Bitcoin kripto para dünyasında üstünlüğünü artırmaya başladı. Yüzde 39 seviyesine kadar düşen Bitcoin dominansı yüzde 42'ye yükseldi.

        KORKU ENDEKSİ SİNYAL VERİYOR

        Bitcoin'in korku endeksi ise normal seviyelere ulaşamadı. 12 seviyesinde olan korku endeksi ile birlikte yatırımcıların endişe içinde olduğu görülüyor. Bitcoin'in aşırı korku seviyesinden kurtulmasıyla birlikte yükselişin yaşanması bekleniyor. Korku endeksinde sayı ne kadar düşükse korku oranı o kadar fazla olurken, rakam ne kadar yüksekse yatırımcıların aç gözlü olduğu ortaya çıkıyor.
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