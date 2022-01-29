BTT coin neden düşüyor, ne zaman gelecek? Bittorrent coin ne oldu? Bittorrent BTT coin yorumları!

Kripto para piyasalarında özellikle iki haftalık sürece bakıldığında inişli çıkışlı bir seyir yaşanıyor. 33 bin dolar seviyelerine kadar düşen Bitcoin şu saatlerde 37.700 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan Bittorrent coin ile ilgili araştırmalar son iki haftada artışa geçti. Büyük kripto borsalarında birimin görülmemesi yatırımcıları şaşırtmıştı. Peki, BTT coin ne zaman gelecek? Bittorrent coin ne oldu? Bittorrent BTT coin yorumları!