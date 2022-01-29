"Stok yok" oyunu bozuluyor! Uzmanlar uyardı: Mutlaka bunu yapın

BÖYLE DAVRANAN 3 TİP SATICI VAR

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, stokta olmayan bir ürünün satışa sunulamayacağını belirterek "Stokta olan bir ürünün de satışından kaçınılamaz. Bir ürün internette görseli var ve satışa sunulmuş ise stokta var demektir" dedi. Bu kapsamda üç grup satıcı bulunduğunu söyleyen Koçal, nadir de olsa birden fazla platformdan ürün satan satıcıların gerçekten stok sorunu yaşayabileceğini dile getirdi. Koçal, ikinci grup satıcıların ise 'stokta kalmadı' diyerek tüketicinin yapmış olduğu ödemeyi ucuz faizsiz kredi gibi kullanarak 3-4 ay sonra tüketiciye iade ettiğini belirterek "Bunlar tüketiciyi istismar eden satıcılardır" dedi. Koçal, üçüncü grup satıcıların ise ürün stokta olduğu hâlde döviz kurlarındaki ya da perakende satış fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle satıştan kaçınıp, 'stokta kalmadı' diyerek aynı ürünü birkaç gün sonra daha yüksek fiyattan internet sitesine koyan satıcılar olduğunu söyledi.