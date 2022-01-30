Edirne'de esnaf memnun! Bulgaristan koronavirüs kararlarında değişikliğe gitti: 1 Şubat'ta devreye alınıyor

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde düşük kalan aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Kararla 20 Ocak tarihinden itibaren ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi de istenmeye başlandı. Bu karar, özellikle Edirne'ye gelen Bulgar turistleri etkiledi. Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş sırasında istenen 600 liralık PCR testi, kente akının önünü kesti. Hafta sonları günlük 10 bini bulan Bulgar turist sayısı, 3 binlere kadar düştü. Hatta kentteki bazı esnaf kepenk indirdi.
1 ŞUBAT'TA KALKIYOR
Edirneli esnafı sevindiren haber ise Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Zorunlu PCR testinin her geçişte istenmeyeceği açıklandı.