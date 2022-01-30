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    • Ekonomi
    • 30.01.2022 11:51
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    • 30.01.2022 11:51
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    Türkiye 2021'de Avrupa'da 1'inci oldu! Beyaz eşyada rekor ihracat

    Koronavirüs salgınına rağmen üretimde ve ihracatta frene basmayan Türkiye, 2021'de beyaz eşya alanında rekor kırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz yıl ihraç edilen 26 milyon ürünle Türkiye'nin Avrupa'da 1'inci olduğunu duyurdu.

    Türkiye 2021’de Avrupa’da 1’inci oldu! Rekor ihracat

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörünün geçen yıl ihraç ettiği 26 milyon ürünle Avrupa'da birinci olduğunu bildirdi.

    Varank, Twitter hesabından, 2021 yılı beyaz eşya sektörünün performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Bakan Varank, şunları kaydetti: "Geçen yıl Türkiye'de, 1 milyon 640 bin bulaşık makinesi, 2 milyon 250 bin buzdolabı, 2 milyon 150 bin çamaşır makinesi, 1 milyon 120 bin derin dondurucu, 1 milyon 70 bin fırın, 250 bin kurutucu satıldı. 2021 yılında 26 milyon ürün ihraç eden beyaz eşya sektörümüz Avrupa'nın birincisi."

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