Bağkur, Emekli Sandığı, memur, memur emeklisi maaş farkları, ek zam neden yatmadı? Memur maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?

ÖDEMELER BAŞLADI

Söz konusu düzenleme 22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bunun yanında 14 günlük (1-15 Ocak arası) zam farkı da yatmamıştı. Dün itibarıyla hem yüzde 2.5'luk zam farkları hem de 14 günlük zam farkı hesaplara geçmeye başladı. Yatan tutarlar 900-1.500 lira arasında değişiyor.

Memurun maaşları 15 Ocak'ta yüzde 27.9 zamlı olarak ödenmişti. Ancak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave edileceği açıklanan yüzde 2.5'luk ek zamla ilgili teklif, maaşların yattığı tarihte yasalaşmadığından hesaba geçmemişti. Maaş farkları her kurumun mutemetliğinin hazırlamasına bağlı olarak değişik tarihlerde yatabilir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açmıştı. Muhasebat Genel Müdürlüğü memurlar için 24 Ocak saat 16:00 itibarıyla; sözleşmeli personel için 25 Ocak Salı günü saat 14:00 itibarıyla sisteme veri girişi için mutemetlere yetki açtığını duyurmuştu. Kamu çalışanları banka hesaplarını kontrol ederek veya mutemetlerinden bilgi alarak maaş farkları hakkında bilgi alabilirler.

2.3 milyonu aşkın memur emeklisi ile dul ve yetimlerinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan zam farkları da 27 Ocak'ta yatırılmaya başlanmıştı.