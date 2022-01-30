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    • Ekonomi
    • 31.01.2022 09:48
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    • 31.01.2022 09:49
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    Bağkur, Emekli Sandığı, memur, memur emeklisi maaş farkları, ek zam neden yatmadı? Memur maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?

    Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca vatandaş maaş farkları ve ek zamlar hakkında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Milyonları ilgilendiren emekli ve memur ek zam yasa teklifi, Meclis'te kabul edildi. Peki, Memur maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak? Bağkur, Emekli Sandığı, memur, memur emeklisi maaş farkları, ek zam neden yatmadı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Maaş farkları ne zaman yatacak? BAĞKUR, Memur, emekli zamlı maaş farkları bugün yattı mı, 15 günlük maaş farkı ne kadar 2022?

    Maaş farkları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Memur ve memur emeklileri maaş farklarının ne zaman yatacağı hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapıldığı açıklanmıştı. Meclis'te kabul edilen teklifle ek zam için karar kesinleşti. Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? Bağkur, Emekli Sandığı, memur, memur emeklisi maaş farkları neden yatmadı?

    MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi.

    8 madde görüşüldü. En önemli maddelerin başında memur ve emekliye zam yer alıyordu. Memur ve emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi mecliste kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Memur ve emekliye ek zammı içeren Kanun Teklifi meclisten geçti. Emekli ve memur maaş zam farkı ödemesi için bir sonraki maaş döneminin beklenmeyecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı içerisinde tebliği yayınlaması bekleniyor.

        Önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamlar tahsis edilmiş olacak.

        17-26 Ocak'ta SSK emeklilerine zamlı maaş, 25-28 Ocak'ta Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatacak.

        Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek. Maaş farkları hesaplara gece ödenmeye başlandı.

        ÖDEMELER BAŞLADI

        Söz konusu düzenleme 22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bunun yanında 14 günlük (1-15 Ocak arası) zam farkı da yatmamıştı. Dün itibarıyla hem yüzde 2.5'luk zam farkları hem de 14 günlük zam farkı hesaplara geçmeye başladı. Yatan tutarlar 900-1.500 lira arasında değişiyor.

        Memurun maaşları 15 Ocak'ta yüzde 27.9 zamlı olarak ödenmişti. Ancak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave edileceği açıklanan yüzde 2.5'luk ek zamla ilgili teklif, maaşların yattığı tarihte yasalaşmadığından hesaba geçmemişti. Maaş farkları her kurumun mutemetliğinin hazırlamasına bağlı olarak değişik tarihlerde yatabilir. Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açmıştı. Muhasebat Genel Müdürlüğü memurlar için 24 Ocak saat 16:00 itibarıyla; sözleşmeli personel için 25 Ocak Salı günü saat 14:00 itibarıyla sisteme veri girişi için mutemetlere yetki açtığını duyurmuştu. Kamu çalışanları banka hesaplarını kontrol ederek veya mutemetlerinden bilgi alarak maaş farkları hakkında bilgi alabilirler.

        2.3 milyonu aşkın memur emeklisi ile dul ve yetimlerinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan zam farkları da 27 Ocak'ta yatırılmaya başlanmıştı.

        MAAŞ ZAMLARI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

        En düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL olması, memur maaşlarına yüzde 2.5 ilave zam, doğal gazda kademeli fiyatlandırma, ihracatçı firmalara kurumlar vergisi indirimi ve BES Sistemi'nde bazı değişiklikler içeren torba teklifin maddeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin 7 maddesi daha TBMM'de kabul edildi.

            Memur ve emekliye ek zammını da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

            Teklifin tümümün onaylanmasının ardından ek zam ödemelerinin Şubat ayı maaşlarıyla birlikte mi, yoksa daha önce mi yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre netleşecek.
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            Haberler Ekonomi Bağkur, Emekli Sandığı, memur, memur emeklisi maaş farkları, ek zam neden yatmadı? Memur maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?
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