TEFE TÜFE TÜİK enflasyon oranı (rakamları) belli oldu mu? Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. TÜİK her ay bir önceki ayın enflasyon oranlarını duyuruyor. Şubat ayına sayılı günler kala vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2022 yıl sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." sözlerine yer vermişti. Peki, Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon oranı (rakamları) açıklandı mı? İşte detaylar!